Эксперт назвал ошибку Японии в отношениях с Россией - 13.03.2026
Эксперт назвал ошибку Японии в отношениях с Россией
2026-03-13T05:06+0300
ТОКИО, 13 мар - ПРАЙМ. Ошибкой является поход японских властей, в отношениях с Россией оглядывающихся на проводимую США политику вместо того, чтобы исходить из своих собственных национальных интересов, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума. "Конечно, Япония будет закупать российскую нефть, если США снимут санкции. Но сам факт, что Япония снимет санкции с российской нефти только после того, как их снимет Америка - это ошибка. Ошибка, что Япония заглядывает Америке в глаза. Япония должна в своей политике основываться на своей собственной экономической целесообразности. И одновременно это необходимо, исходя из долгосрочной перспективы и с учетом понимания важного значения для будущего отношений с Россией", - сказал Асадзума. Он отметил, что США в своей политике исходят из своих национальных интересов, и Японии не нужно подстраиваться под них. "У Америки свои национальные интересы и она действует ради них. Но Япония - не Америка. Япония должна поступать в соответствии со своей собственной политикой. Только и всего. Однако, к сожалению, правительство Японии сейчас большее значение придает отношениям с США, чем с соседней Россией. Это явная ошибка по отношению к будущему Японии. Для этого (Японии - ред.) нужно скорее добиться независимости от США", - сказал экономист. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
05:06 13.03.2026
 
Эксперт назвал ошибку Японии в отношениях с Россией

Эксперт Асадзума: Япония не должна подстраиваться под политику США в отношениях с Россией

ТОКИО, 13 мар - ПРАЙМ. Ошибкой является поход японских властей, в отношениях с Россией оглядывающихся на проводимую США политику вместо того, чтобы исходить из своих собственных национальных интересов, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Конечно, Япония будет закупать российскую нефть, если США снимут санкции. Но сам факт, что Япония снимет санкции с российской нефти только после того, как их снимет Америка - это ошибка. Ошибка, что Япония заглядывает Америке в глаза. Япония должна в своей политике основываться на своей собственной экономической целесообразности. И одновременно это необходимо, исходя из долгосрочной перспективы и с учетом понимания важного значения для будущего отношений с Россией", - сказал Асадзума.
Он отметил, что США в своей политике исходят из своих национальных интересов, и Японии не нужно подстраиваться под них.
"У Америки свои национальные интересы и она действует ради них. Но Япония - не Америка. Япония должна поступать в соответствии со своей собственной политикой. Только и всего. Однако, к сожалению, правительство Японии сейчас большее значение придает отношениям с США, чем с соседней Россией. Это явная ошибка по отношению к будущему Японии. Для этого (Японии - ред.) нужно скорее добиться независимости от США", - сказал экономист.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
 
