Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за автомобилем зимой - 13.03.2026
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за автомобилем зимой
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за автомобилем зимой - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за автомобилем зимой
Весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки от скоплений снега, грязи и реагентов, которые могут спровоцировать ржавчину на кузове, сообщили... | 13.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
Бизнес
04:06 13.03.2026
 
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за автомобилем зимой

"Авито Авто": весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки от скоплений снега, грязи и реагентов, которые могут спровоцировать ржавчину на кузове, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".
"Зима - самое непростое время для машины: снег, грязь и реагенты накапливаются в арках, на днище автомобиля и в мелких сколах краски. Со временем это может привести к ржавчине. Эксперты советуют начинать весенний уход с тщательной мойки, чтобы удалить все загрязнения и защитить лакокрасочное покрытие", - рассказали в компании.
Водителям советуют сначала использовать густую щелочную пену, растворяющую грязь, а затем проводить ручную мойку губкой или микрофиброй с автомобильным шампунем. Эксперты также рекомендуют просушить коврики и провести влажную уборку салона для защиты обивки от влаги.
После мойки рекомендуется осмотреть кузов, и, при наличии свежих сколов краски, воспользоваться штрих‑корректором в цвет автомобиля. Если же появилась ржавчина, то лучше обратиться в сервис, где специалисты устранят очаг коррозии и восстановят лакокрасочное покрытие.
По данным сервиса "Авито Подработка", зимой 2025-2026 года количество вакансий автомойщиков в России выросло на 16% в годовом выражении, а за смену им предлагали в среднем 7100 рублей.
С наступлением более теплой погоды в России также вырос спрос на услуги детейлинга - примерно на 18% к прошлому году. "После зимы владельцы автомобилей чаще обращаются за комплексной чисткой салона, полировкой кузова и восстановлением внешнего вида машины", - рассказали в сервисе "Авито Товары".
 
Заголовок открываемого материала