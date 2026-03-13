https://1prime.ru/20260313/eksperty-868268513.html

Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году

Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году - 13.03.2026, ПРАЙМ

Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году

Мировая нехватка алюминия в 2026 году может составить от 365 тысяч тонн до 1,56-2,34 миллиона тонн, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T06:16+0300

2026-03-13T06:16+0300

2026-03-13T06:16+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

ближний восток

сша

иран

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868268513.jpg?1773371777

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировая нехватка алюминия в 2026 году может составить от 365 тысяч тонн до 1,56-2,34 миллиона тонн, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "В нашем базовом сценарии (без учета конфликта) глобальный дефицит алюминия в 2026 году составит 2-3% от спроса. Хотя на страны Персидского залива приходится около 9% его мирового предложения, дополнительный эффект на рынок от конфликта будет сильно зависеть от его продолжительности и интенсивности", - рассказал старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанор Халин. Он уточнил, что спрос в текущем году ожидается на уровне 78 миллионов тонн. Следовательно, дефицит алюминия может составить приблизительно 1,56-2,34 миллиона тонн. "Средний дефицит прогнозируется на уровне 365 тысяч тонн… Конфликт на Ближнем Востоке в теории может увеличить дефицит, но масштаб зависит от длительности перебоев в работе Emirates Global Aluminium (крупнейший производитель алюминия в ОАЭ) и Aluminium Bahrain (один из крупнейших в мире плавильных заводов)", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Аналитик подчеркнул, что подобный сценарий подразумевает быстрое восстановление безопасного товарооборота через Ормузский пролив. "Тем не менее структурные риски, связанные с отказом от российских поставок и ограничением производственных мощностей Китая, выступают за сохранение дефицитного сценария. Наблюдаемые форс-мажоры в Aluminium Bahrain могут служить сигналом в пользу пересмотра дефицита выше текущего консенсуса (около 0,5 миллиона тонн)", - добавил Смирнов. Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года сократили производство первичного алюминия на 2,9% - до 6,16 миллиона тонн. Мировой выпуск составил 73,78 миллиона тонн.

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, ближний восток, сша, иран, "бкс мир инвестиций"