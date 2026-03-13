Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260313/eksperty-868268513.html
Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году
Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году
Мировая нехватка алюминия в 2026 году может составить от 365 тысяч тонн до 1,56-2,34 миллиона тонн, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T06:16+0300
2026-03-13T06:16+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
ближний восток
сша
иран
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868268513.jpg?1773371777
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировая нехватка алюминия в 2026 году может составить от 365 тысяч тонн до 1,56-2,34 миллиона тонн, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "В нашем базовом сценарии (без учета конфликта) глобальный дефицит алюминия в 2026 году составит 2-3% от спроса. Хотя на страны Персидского залива приходится около 9% его мирового предложения, дополнительный эффект на рынок от конфликта будет сильно зависеть от его продолжительности и интенсивности", - рассказал старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанор Халин. Он уточнил, что спрос в текущем году ожидается на уровне 78 миллионов тонн. Следовательно, дефицит алюминия может составить приблизительно 1,56-2,34 миллиона тонн. "Средний дефицит прогнозируется на уровне 365 тысяч тонн… Конфликт на Ближнем Востоке в теории может увеличить дефицит, но масштаб зависит от длительности перебоев в работе Emirates Global Aluminium (крупнейший производитель алюминия в ОАЭ) и Aluminium Bahrain (один из крупнейших в мире плавильных заводов)", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Аналитик подчеркнул, что подобный сценарий подразумевает быстрое восстановление безопасного товарооборота через Ормузский пролив. "Тем не менее структурные риски, связанные с отказом от российских поставок и ограничением производственных мощностей Китая, выступают за сохранение дефицитного сценария. Наблюдаемые форс-мажоры в Aluminium Bahrain могут служить сигналом в пользу пересмотра дефицита выше текущего консенсуса (около 0,5 миллиона тонн)", - добавил Смирнов. Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года сократили производство первичного алюминия на 2,9% - до 6,16 миллиона тонн. Мировой выпуск составил 73,78 миллиона тонн.
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, ближний восток, сша, иран, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, "БКС Мир инвестиций"
06:16 13.03.2026
 
Эксперты оценили прогноз мирового дефицита алюминия в 2026 году

Эксперты: дефицит алюминия в 2026 году может составить 1,56-2,34 миллиона тонн

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировая нехватка алюминия в 2026 году может составить от 365 тысяч тонн до 1,56-2,34 миллиона тонн, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
"В нашем базовом сценарии (без учета конфликта) глобальный дефицит алюминия в 2026 году составит 2-3% от спроса. Хотя на страны Персидского залива приходится около 9% его мирового предложения, дополнительный эффект на рынок от конфликта будет сильно зависеть от его продолжительности и интенсивности", - рассказал старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанор Халин.
Он уточнил, что спрос в текущем году ожидается на уровне 78 миллионов тонн. Следовательно, дефицит алюминия может составить приблизительно 1,56-2,34 миллиона тонн.
"Средний дефицит прогнозируется на уровне 365 тысяч тонн… Конфликт на Ближнем Востоке в теории может увеличить дефицит, но масштаб зависит от длительности перебоев в работе Emirates Global Aluminium (крупнейший производитель алюминия в ОАЭ) и Aluminium Bahrain (один из крупнейших в мире плавильных заводов)", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Аналитик подчеркнул, что подобный сценарий подразумевает быстрое восстановление безопасного товарооборота через Ормузский пролив.
"Тем не менее структурные риски, связанные с отказом от российских поставок и ограничением производственных мощностей Китая, выступают за сохранение дефицитного сценария. Наблюдаемые форс-мажоры в Aluminium Bahrain могут служить сигналом в пользу пересмотра дефицита выше текущего консенсуса (около 0,5 миллиона тонн)", - добавил Смирнов.
Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года сократили производство первичного алюминия на 2,9% - до 6,16 миллиона тонн. Мировой выпуск составил 73,78 миллиона тонн.
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАН"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала