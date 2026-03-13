Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов - 13.03.2026
Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов
Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов
Экспорт льноволокна из России в прошлом году вырос в натуральном выражении до 8,6 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральном центре | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:26+0300
2026-03-13T10:26+0300
бизнес
россия
сша
китай
белоруссия
агроэкспорт
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Экспорт льноволокна из России в прошлом году вырос в натуральном выражении до 8,6 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала 8,6 тысячи тонн льноволокна на сумму более 24 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 17% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Отмечается, что в весе доля непряденого льна составила 59%, чесаного или обработанного льна - 21%, а отходы льна составили 20%. Подчеркивается, что самым крупным импортером льноволокна из России остается Китай. Туда поставили более 7 тысяч тонн на сумму свыше 20 миллионов долларов. Следом идет Белоруссия - 1,2 тысячи тонн на 3,3 миллиона долларов. Также Россия в 2025 году экспортировала льноволокно в Узбекистан, Казахстан, Индию и другие страны мира.
сша
китай
белоруссия
ru-RU
бизнес, россия, сша, китай, белоруссия, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт
10:26 13.03.2026
 
Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов

"Агроэкспорт": экспорт льноволокна из России в 2025 году вырос на 17% до 8,6 тысячи тонн

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет между цветущими полями льна в Крыму
Автомобиль едет между цветущими полями льна в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Автомобиль едет между цветущими полями льна в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Экспорт льноволокна из России в прошлом году вырос в натуральном выражении до 8,6 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала 8,6 тысячи тонн льноволокна на сумму более 24 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 17% в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в весе доля непряденого льна составила 59%, чесаного или обработанного льна - 21%, а отходы льна составили 20%.
Подчеркивается, что самым крупным импортером льноволокна из России остается Китай. Туда поставили более 7 тысяч тонн на сумму свыше 20 миллионов долларов. Следом идет Белоруссия - 1,2 тысячи тонн на 3,3 миллиона долларов. Также Россия в 2025 году экспортировала льноволокно в Узбекистан, Казахстан, Индию и другие страны мира.
Бизнес РОССИЯ США КИТАЙ БЕЛОРУССИЯ Агроэкспорт
 
 
