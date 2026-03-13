https://1prime.ru/20260313/eksport-868274097.html

Экспорт льноволокна из России вырос в 2025 году на 17 процентов

2026-03-13T10:26+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Экспорт льноволокна из России в прошлом году вырос в натуральном выражении до 8,6 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала 8,6 тысячи тонн льноволокна на сумму более 24 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 17% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Отмечается, что в весе доля непряденого льна составила 59%, чесаного или обработанного льна - 21%, а отходы льна составили 20%. Подчеркивается, что самым крупным импортером льноволокна из России остается Китай. Туда поставили более 7 тысяч тонн на сумму свыше 20 миллионов долларов. Следом идет Белоруссия - 1,2 тысячи тонн на 3,3 миллиона долларов. Также Россия в 2025 году экспортировала льноволокно в Узбекистан, Казахстан, Индию и другие страны мира.

2026

