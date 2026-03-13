Европа может столкнуться с ростом цен на СПГ, сообщают СМИ

Европа может столкнуться со значительным ростом цен на сжиженный природный газ (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Zeit со ссылкой на...

2026-03-13T18:31+0300

БЕРЛИН, 13 мар - ПРАЙМ. Европа может столкнуться со значительным ростом цен на сжиженный природный газ (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Zeit со ссылкой на экспертное заключение научно-консультативной группы министерства экономики ФРГ. "В отличие от 2022 года дефицит (СПГ - ред.) затрагивает Европу косвенно. Прежде всего он влияет на азиатских потребителей, поскольку наибольшая часть СПГ из Катара поступает именно к ним… Тем не менее, Европа может пострадать от значительного роста цен на энергоноситель, поскольку цены растут во всем мире", - говорится в материале. Члены научно-консультативной группы отметили, что, хотя газоснабжение в Европе диверсифицировано, у нее нет долгосрочных контрактов на поставки СПГ. Объясняется это тем, что страны ЕС не хотят связывать себя долгосрочными обязательствами по этому ископаемому энергоносителю. Эксперты также призвали политиков обратить особое внимание на заполненность хранилищ. Они указывают на то, что газ закачивается в хранилища в летний период, когда цены на энергоносители минимальны, однако в 2026 году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке ситуация может измениться. Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заверила, что энергоснабжение в Германии обеспечено, зависимость страны от региона Персидского залива в газовом секторе очень мала. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

