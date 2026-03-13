ФАС проверяет экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги

2026-03-13T18:57+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ФАС РФ продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги, сообщает ведомство. "ФАС продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги. Общая сумма экономически необоснованных средств, определенных к исключению из тарифов в 2023-2025 годах, составила 102,62 млрд рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что только за 2025 год предписано исключить из тарифов 50,32 миллиарда рублей, в том числе: 25,22 миллиарда рублей в сфере электроэнергетики, 11,82 миллиарда рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 10,85 миллиарда рублей в сфере теплоснабжения и 2,43 миллиарда рублей в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме того, работа ФАС России и ее территориальных органов в 2025 году привела к снижению тарифов во многих регионах: на 30,3% в Пермском крае в сфере теплоснабжения, до 15,7% в сфере теплоснабжения с 01.04.2025 и на 15,92% в сфере водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области, а также на 27,8% в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай. "Ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан информации о росте тарифов. Служба регулярно работает над устранением нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов и приведением их к экономически обоснованному уровню", - добавляет ФАС.

