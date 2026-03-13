Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испанские фермеры теряют 6 млн евро в день из-за роста цен на топливо - 13.03.2026
2026-03-13T01:53+0300
2026-03-13T01:53+0300
сельское хозяйство
экономика
мировая экономика
иран
сша
израиль
МАДРИД, 13 мар - ПРАЙМ. Испанские фермеры и животноводы теряют почти 6 миллионов евро в день из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, сообщили РИА Новости в испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA. "В совокупности рост цен на топливо и удобрения означает, что дополнительные расходы испанских фермеров и животноводов превышают 41 миллион евро в неделю, что эквивалентно почти 6 миллионам евро в день новых производственных затрат", - сказали в ассоциации. Согласно ее оценкам, рост цен на дизельное топливо приводит к дополнительным расходам для всего аграрного сектора примерно в 19 миллионов евро в неделю, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона евро в день. Подорожание удобрений увеличивает расходы аграриев еще примерно на 22 миллиона евро в неделю, что составляет около 3,1 миллиона евро в день. В ASAJA подчеркнули, что увеличение стоимости ключевых ресурсов создает серьезные трудности для аграрного сектора, поскольку фермеры и животноводы имеют ограниченные возможности переложить рост затрат на конечные цены продуктов питания. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
01:53 13.03.2026
 
Испанские фермеры теряют 6 млн евро в день из-за роста цен на топливо

ASAJA: фермеры Испании теряют почти шесть миллионов евро в день из-за роста цен на топливо

