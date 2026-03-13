"Без ограничений". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Без ограничений". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
2026-03-13T23:27+0300
23:27 13.03.2026
 
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мирное время его страна не нуждается в ядерном оружии, передает Yle.
"В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие. Никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории", — сказал он.
Стубб подчеркнул, что Финляндия не планирует становиться ядерной державой, однако как член НАТО она должна иметь "полную свободу действий". Страна сохраняет за собой право принимать решения касательно ядерного оружия, добавил он.
"Сдерживание НАТО включает в себя вооруженные силы, ракеты и ядерное оружие. Однако Россия не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии", — заключил Стубб.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил 5 марта, что правительство страны предложило разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
В последнее время европейские страны ужесточили риторику по поводу ядерного потенциала. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В соответствии с новой доктриной Париж намерен увеличить количество боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди таких стран — Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия неизменно выступала и продолжит выступать категорически против мер, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.
 
