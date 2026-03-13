Фонд страхования вкладов в России достиг 1,14 триллиона рублей

Фонд страхования вкладов в России достиг 1,14 триллиона рублей - 13.03.2026, ПРАЙМ

Фонд страхования вкладов в России достиг 1,14 триллиона рублей

Размер средств фонда обязательного страхования вкладов в России достиг 1,14 триллиона рублей, следует из отчета за 2025 года Агентства по страхованию вкладов... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T19:32+0300

2026-03-13T19:32+0300

2026-03-13T19:32+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Размер средств фонда обязательного страхования вкладов в России достиг 1,14 триллиона рублей, следует из отчета за 2025 года Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Размер средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) 31 декабря 2025 года достиг 1,14 трлн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что за год на счета фонда поступило 387,8 миллиарда рублей, в том числе: 370,2 миллиарда рублей страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов, 16,7 миллиарда рублей - от реализованных прав требования, перешедших к АСВ после выплат возмещения вкладчикам, а также 0,9 миллиарда рублей прочих поступлений. В ФОСВ также была направлена прибыль 2025 года, полученная от инвестирования, в размере 131 миллиард рублей. Общая сумма доходов от инвестирования средств ФОСВ в отчетном периоде, с учетом переоценки ценных бумаг, составила 171,8 миллиарда рублей. Согласно отчету, средний срок подготовки к началу страховых выплат в отчетном году составил 4,3 дня. Кроме того, значимым результатом работы АСВ стало снижение на 40% расходов на проведение ликвидационных процедур в финансовых организациях. Уточняется, что совет директоров АСВ утвердил стратегию развития на период до 2030 года. Среди ее приоритетных задач: завершить до конца 2030 года ликвидационные процедуры в 125 финансовых организациях, находящихся под управлением госкорпорации на начало 2026 года, в течение трех лет завершить ликвидационные процедуры в финансовых организациях, поступивших под управление АСВ после 1 января 2026 года, а также продолжить снижение среднемесячных расходов на ликвидационные процедуры.

https://1prime.ru/20260313/fas-868289485.html

финансы, банки, агентство по страхованию вкладов