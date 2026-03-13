В Германии в 2025 году каждые 20 минут происходило банкротство

2026-03-13T17:10+0300

БЕРЛИН, 13 мар - ПРАЙМ. Каждые 20 минут в 2025 году одна немецкая компания объявляла себя банкротом, заявил главный аналитик Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер. "2025 год стал крайне неудачным годом для Германии как места для ведения бизнеса. Опубликованные сегодня данные показывают, что в среднем каждые 20 минут одна немецкая компания была вынуждена объявлять себя банкротом", - сообщил Трайер. Речь идет о данных, представленных Федеральным статистическим бюро Германии (Destatis). В пресс-релизе ведомства указано, что в 2025 году районные суды ФРГ зарегистрировали 24 064 заявления о банкротстве предприятий. Согласно пресс-релизу, показатель вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. Последний раз число банкротств превысило показатель 2025 года в 2014, когда суды зарегистрировали 24 085 заявлений. При этом, как сообщает Destatis, рост числа банкротств не прекращается уже несколько лет: в 2024 году показатель прибавил 22,4% по сравнению с 2023, а в 2023 году эта цифра выросла на 22,1% по сравнению с 2022. По данным районных судов, общая сумма, которую требовали кредиторы с объявивших о банкротстве предприятий в 2025 году, достигла около 47,9 миллиарда евро. Destatis уточнил, что наибольшая часть банкротств приходится на сферу транспорта и складскую логистику. За ними следуют гостиничный бизнес, строительная отрасль и предоставление деловых услуг. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Destatis, ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

