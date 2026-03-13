В России инфляция на 10 марта составила 5,84% в годовом выражении

Инфляция в России на 10 марта замедлилась до 5,84% в годовом выражении против 5,9% на 2 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T19:31+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 марта замедлилась до 5,84% в годовом выражении против 5,9% на 2 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что инфляция на 2 марта в годовом выражении уточнена с учетом выхода 13 марта отчетных данных Росстата за февраль - с 5,72% до 5,9%. В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 3 по 10 марта выросли на 0,13%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг – также 0,1%.

