https://1prime.ru/20260313/ipoteka-868287680.html

Правительство изучает возможность увеличения лимита семейной ипотеки

2026-03-13T17:55+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859933329_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92c297daaced649f79ac699d3e97a07e.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России изучает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для семей, приобретающих квартиру площадью от 60 квадратных метров, - до 18 и 9 миллионов рублей для столичных и остальных регионов соответственно, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков в ответе на письмо группы депутатов Госдумы от КПРФ. В феврале депутаты из КПРФ Денис Парфенов, Сергей Обухов и Анастасия Удальцова обратились к министру финансов Антону Силуанову с письмом, в котором предложили Минфину учесть при подготовке нового формата льготной ипотеки возможность увеличения лимита льготного кредитования в Москве, а также внедрения нормы о минимальном сроке в десять лет с момента постоянной регистрации по месту жительства в регионе покупки жилья с помощью льготной ипотеки. "В настоящее время правительством Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья" прорабатываются предложения по модификации условий программы "Семейная ипотека", в том числе по увеличению максимальной суммы кредита в 1,5 раза до 18 миллионов рублей (включительно) – для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 9 миллионов рублей (включительно) – для иных субъектов Российской Федерации для семей с двумя детьми и более при условии покупки квартир большей площади от 60 квадратных метров, сохранив размер кредита на уровне 12 и 6 миллионов рублей соответственно для остальных категорий", – говорится в ответном письме Чебескова, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. По второму предложению депутатов в ответе замминистра отмечается, что субъектами РФ "могут быть разработаны региональные программы, направленные на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, в том числе в части льготного ипотечного кредитования". "С учетом изложенного вопросы улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации представляется целесообразным решать в пределах текущих параметров реализуемых льготных ипотечных программ", – добавляется в письме замглавы Минфина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

