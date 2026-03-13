Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/iran-868264044.html
"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад
"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад
Иран смог перегрузить израильские системы ПВО, и теперь ему удается довольно просто поражать цели в этой стране, сообщил в эфире YouTube-канала военный... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T01:07+0300
2026-03-13T01:13+0300
иран
израиль
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Иран смог перегрузить израильские системы ПВО, и теперь ему удается довольно просто поражать цели в этой стране, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо."Железный купол" и другие системы противоракетной обороны Израиля фактически не оправдали ожиданий. Они функционировали, однако стратегический подход Ирана заключался в том, чтобы воздействовать на несколько систем ПВО одновременно, что быстро привело к перегрузке израильской противовоздушной обороны", — отметил он.По мнению эксперта, в настоящее время Иран решает военные задачи, затрачивая меньше ресурсов, чем это было в начале конфликта."В первые дни они использовали значительное количество ракет, дронов и крылатых ракет. Но потом смогли уменьшить их количество, поскольку необходимость насыщать систему ПВО отпала. Их ракеты проходили очень легко. Это именно то, что мы наблюдаем в настоящее время", — объяснил Бо. Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении всего этого времени стороны проводят взаимные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает население свергнуть существующий режим. Иран в ответ утверждает, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
https://1prime.ru/20260310/usa-868185931.html
иран
израиль
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, запад
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЗАПАД
01:07 13.03.2026 (обновлено: 01:13 13.03.2026)
 
"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад

Аналитик Джонсон: иранские ракеты относительно легко достигают целей в Израиле

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Иран смог перегрузить израильские системы ПВО, и теперь ему удается довольно просто поражать цели в этой стране, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Железный купол" и другие системы противоракетной обороны Израиля фактически не оправдали ожиданий. Они функционировали, однако стратегический подход Ирана заключался в том, чтобы воздействовать на несколько систем ПВО одновременно, что быстро привело к перегрузке израильской противовоздушной обороны", — отметил он.
По мнению эксперта, в настоящее время Иран решает военные задачи, затрачивая меньше ресурсов, чем это было в начале конфликта.
"В первые дни они использовали значительное количество ракет, дронов и крылатых ракет. Но потом смогли уменьшить их количество, поскольку необходимость насыщать систему ПВО отпала. Их ракеты проходили очень легко. Это именно то, что мы наблюдаем в настоящее время", — объяснил Бо.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении всего этого времени стороны проводят взаимные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает население свергнуть существующий режим. Иран в ответ утверждает, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
10 марта, 23:00
 
ИРАНИЗРАИЛЬЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала