"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад

"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Ракеты проходят легко". Новые военные приемы Ирана поразили Запад

Иран смог перегрузить израильские системы ПВО, и теперь ему удается довольно просто поражать цели в этой стране, сообщил в эфире YouTube-канала военный... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T01:07+0300

2026-03-13T01:07+0300

2026-03-13T01:13+0300

иран

израиль

запад

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Иран смог перегрузить израильские системы ПВО, и теперь ему удается довольно просто поражать цели в этой стране, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо."Железный купол" и другие системы противоракетной обороны Израиля фактически не оправдали ожиданий. Они функционировали, однако стратегический подход Ирана заключался в том, чтобы воздействовать на несколько систем ПВО одновременно, что быстро привело к перегрузке израильской противовоздушной обороны", — отметил он.По мнению эксперта, в настоящее время Иран решает военные задачи, затрачивая меньше ресурсов, чем это было в начале конфликта."В первые дни они использовали значительное количество ракет, дронов и крылатых ракет. Но потом смогли уменьшить их количество, поскольку необходимость насыщать систему ПВО отпала. Их ракеты проходили очень легко. Это именно то, что мы наблюдаем в настоящее время", — объяснил Бо. Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении всего этого времени стороны проводят взаимные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает население свергнуть существующий режим. Иран в ответ утверждает, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.

2026

Новости

