"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после контратаки Ирана - 13.03.2026
"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после контратаки Ирана
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США ввели в заблуждение как свое население, так и международное сообщество относительно возможностей своих систем противовоздушной обороны, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол."Система противоракетной и противовоздушной защиты, в которую вложили сотни миллиардов долларов, терпит фиаско у нас на глазах. Она буквально распадается на части. &lt;…&gt; ПВО Израиля прекратило свое существование. &lt;…&gt; Фактически, она никогда не была по-настоящему эффективной. &lt;…&gt; Это был грандиозный обман со стороны американских специалистов по ПВО в отношении общественности США, а также таких стран, как Япония, Южная Корея и государства Западной Европы — всех, кто неосмотрительно инвестировал в эти системы", — подчеркнул он.По мнению ученого, ни одна из американских ПВО не соответствует образу, который был создан производителями, политиками и медиа."У системы Patriot крайне низкий процент перехвата — возможно, всего несколько процентов. &lt;…&gt; Система THAAD тоже практически не может эффективно перехватывать цели. &lt;…&gt; Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли американским военным базам в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: "А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?" Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет", — отметил Постол.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются вторую неделю. Обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить создание Ираном ядерного арсенала. США пригрозили разрушением военного потенциала Ирана и призвали к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов обороняться и пока не видит необходимости возобновлять переговоры.
04:03 13.03.2026 (обновлено: 04:04 13.03.2026)
 
"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после контратаки Ирана

Профессор Постол: США завышали эффективность своих систем ПВО

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США ввели в заблуждение как свое население, так и международное сообщество относительно возможностей своих систем противовоздушной обороны, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.
"Система противоракетной и противовоздушной защиты, в которую вложили сотни миллиардов долларов, терпит фиаско у нас на глазах. Она буквально распадается на части. <…> ПВО Израиля прекратило свое существование. <…> Фактически, она никогда не была по-настоящему эффективной. <…> Это был грандиозный обман со стороны американских специалистов по ПВО в отношении общественности США, а также таких стран, как Япония, Южная Корея и государства Западной Европы — всех, кто неосмотрительно инвестировал в эти системы", — подчеркнул он.
По мнению ученого, ни одна из американских ПВО не соответствует образу, который был создан производителями, политиками и медиа.
"У системы Patriot крайне низкий процент перехвата — возможно, всего несколько процентов. <…> Система THAAD тоже практически не может эффективно перехватывать цели. <…> Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли американским военным базам в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: "А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?" Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет", — отметил Постол.
Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются вторую неделю. Обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить создание Ираном ядерного арсенала. США пригрозили разрушением военного потенциала Ирана и призвали к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов обороняться и пока не видит необходимости возобновлять переговоры.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман о самолетах США в Иране
6 марта, 05:20
 
