"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после контратаки Ирана

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США ввели в заблуждение как свое население, так и международное сообщество относительно возможностей своих систем противовоздушной обороны, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол."Система противоракетной и противовоздушной защиты, в которую вложили сотни миллиардов долларов, терпит фиаско у нас на глазах. Она буквально распадается на части. <…> ПВО Израиля прекратило свое существование. <…> Фактически, она никогда не была по-настоящему эффективной. <…> Это был грандиозный обман со стороны американских специалистов по ПВО в отношении общественности США, а также таких стран, как Япония, Южная Корея и государства Западной Европы — всех, кто неосмотрительно инвестировал в эти системы", — подчеркнул он.По мнению ученого, ни одна из американских ПВО не соответствует образу, который был создан производителями, политиками и медиа."У системы Patriot крайне низкий процент перехвата — возможно, всего несколько процентов. <…> Система THAAD тоже практически не может эффективно перехватывать цели. <…> Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли американским военным базам в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: "А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?" Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет", — отметил Постол.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются вторую неделю. Обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить создание Ираном ядерного арсенала. США пригрозили разрушением военного потенциала Ирана и призвали к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов обороняться и пока не видит необходимости возобновлять переговоры.

