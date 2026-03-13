https://1prime.ru/20260313/iran-868267758.html

"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке

"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать верх над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-бывший аналитик и оперативный сотрудник... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T05:05+0300

2026-03-13T05:05+0300

2026-03-13T05:06+0300

израиль

сша

иран

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/76228/16/762281658_0:21:500:302_1920x0_80_0_0_6763b2d0893f83eb134052837e1cb471.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать верх над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку."Дроны-камикадзе <…> — это будущее войны. Это то, чего США еще до конца не поняли, но иранцы — поняли. <…> Для победы США и Израилю пришлось бы полностью свергнуть иранское правительство и убрать всех его лидеров. <…> Затем они должны были бы установить правительство, лояльное к США и Израилю. Это практически невозможно", — подчеркнул эксперт.А иранцам, по его мнению, для победы достаточно просто выжить."Если они смогут выстоять, они победят — Израиль и США потерпят поражение. И по моему мнению, мы быстро движемся в этом направлении", — резюмировал Кирьяку.Военная операция, США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил разрушением военного потенциала Ирана и призвал к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.

https://1prime.ru/20260310/iran-868187918.html

израиль

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, сша, иран, цру