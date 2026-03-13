Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке - 13.03.2026
"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке
"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать верх над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-бывший аналитик и оперативный сотрудник... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать верх над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку."Дроны-камикадзе &lt;…&gt; — это будущее войны. Это то, чего США еще до конца не поняли, но иранцы — поняли. &lt;…&gt; Для победы США и Израилю пришлось бы полностью свергнуть иранское правительство и убрать всех его лидеров. &lt;…&gt; Затем они должны были бы установить правительство, лояльное к США и Израилю. Это практически невозможно", — подчеркнул эксперт.А иранцам, по его мнению, для победы достаточно просто выжить."Если они смогут выстоять, они победят — Израиль и США потерпят поражение. И по моему мнению, мы быстро движемся в этом направлении", — резюмировал Кирьяку.Военная операция, США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил разрушением военного потенциала Ирана и призвал к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
05:05 13.03.2026 (обновлено: 05:06 13.03.2026)
 
"Иранцы поняли". В США заговорили о победе на Ближнем Востоке

Аналитик Кирьяку: США и Израиль не могут победить Иран

© CC BY 2.0 / William WarbyСтатуя Свободы в США
Статуя Свободы в США - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
© CC BY 2.0 / William Warby
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать верх над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку.
"Дроны-камикадзе <…> — это будущее войны. Это то, чего США еще до конца не поняли, но иранцы — поняли. <…> Для победы США и Израилю пришлось бы полностью свергнуть иранское правительство и убрать всех его лидеров. <…> Затем они должны были бы установить правительство, лояльное к США и Израилю. Это практически невозможно", — подчеркнул эксперт.
А иранцам, по его мнению, для победы достаточно просто выжить.
"Если они смогут выстоять, они победят — Израиль и США потерпят поражение. И по моему мнению, мы быстро движемся в этом направлении", — резюмировал Кирьяку.
Военная операция, США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение создания Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил разрушением военного потенциала Ирана и призвал к свержению действующего режима. Иран заявил, что готов к обороне и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
Заголовок открываемого материала