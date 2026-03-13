Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана - 13.03.2026
"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана
Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung. | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung."Иран &lt;…&gt; в значительной степени нацелен на уничтожение американских радаров и систем раннего предупреждения", — указывается в статье.В качестве свежего примера приводится недавняя атака иранских сил на радиолокационную установку в Израиле."Беспилотники нацелились на радиолокационную станцию Site 512 в израильской пустыне Негев, чтобы поразить американскую радиолокационную систему AN/TPY-2. Эта система используется для обнаружения иранских запусков баллистических ракет и предупреждает об этом Израиль на ранней стадии", — отмечает издание.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении этого времени стороны продолжают наносить взаимные удары. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан свергнуть правящий режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности обороняться и пока не видит смысла возвращаться за стол переговоров.
"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung.
"Иран <…> в значительной степени нацелен на уничтожение американских радаров и систем раннего предупреждения", — указывается в статье.
В качестве свежего примера приводится недавняя атака иранских сил на радиолокационную установку в Израиле.
"Беспилотники нацелились на радиолокационную станцию Site 512 в израильской пустыне Негев, чтобы поразить американскую радиолокационную систему AN/TPY-2. Эта система используется для обнаружения иранских запусков баллистических ракет и предупреждает об этом Израиль на ранней стадии", — отмечает издание.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении этого времени стороны продолжают наносить взаимные удары. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан свергнуть правящий режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности обороняться и пока не видит смысла возвращаться за стол переговоров.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
9 марта, 21:19
 
