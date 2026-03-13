https://1prime.ru/20260313/iran-868268656.html
"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана
Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung. | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung."Иран <…> в значительной степени нацелен на уничтожение американских радаров и систем раннего предупреждения", — указывается в статье.В качестве свежего примера приводится недавняя атака иранских сил на радиолокационную установку в Израиле."Беспилотники нацелились на радиолокационную станцию Site 512 в израильской пустыне Негев, чтобы поразить американскую радиолокационную систему AN/TPY-2. Эта система используется для обнаружения иранских запусков баллистических ракет и предупреждает об этом Израиль на ранней стадии", — отмечает издание.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении этого времени стороны продолжают наносить взаимные удары. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан свергнуть правящий режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности обороняться и пока не видит смысла возвращаться за стол переговоров.
Berliner Zeitung: Иран сосредоточил силы на поражении американских радаров
