https://1prime.ru/20260313/iran-868268656.html

"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана

"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Сосредоточен на уничтожении". На Западе сообщили о новых намерениях Ирана

Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T06:18+0300

2026-03-13T06:18+0300

2026-03-13T06:18+0300

иран

израиль

сша

ракеты

дроны

рлс

https://cdnn.1prime.ru/img/82055/49/820554993_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_3418a8567c136d08bd85c343a1516baa.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Радиолокационные системы США стали главной мишенью для атак ракет и беспилотников Ирана, сообщается в материале Berliner Zeitung."Иран <…> в значительной степени нацелен на уничтожение американских радаров и систем раннего предупреждения", — указывается в статье.В качестве свежего примера приводится недавняя атака иранских сил на радиолокационную установку в Израиле."Беспилотники нацелились на радиолокационную станцию Site 512 в израильской пустыне Негев, чтобы поразить американскую радиолокационную систему AN/TPY-2. Эта система используется для обнаружения иранских запусков баллистических ракет и предупреждает об этом Израиль на ранней стадии", — отмечает издание.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении этого времени стороны продолжают наносить взаимные удары. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал граждан свергнуть правящий режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности обороняться и пока не видит смысла возвращаться за стол переговоров.

https://1prime.ru/20260309/iran-868155265.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, сша, ракеты, дроны, рлс