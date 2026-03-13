Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/iran-868269818.html
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте
Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T07:29+0300
2026-03-13T07:29+0300
скотт риттер
эммануэль макрон
франция
сша
иран
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США в конфликте с Ираном, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале."О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. &lt;…&gt; Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование", — рассказал эксперт.Он подчеркнул, что частые корректировки стратегии Вашингтона и его западных союзников свидетельствуют о поражении в противостоянии с Тегераном. Иран сохраняет преимущество и инициативу в военной сфере."Мы (США. — Прим. ред.) меняли свой план войны пять-шесть раз. Иранцы же, напротив, свой вообще не меняли. Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем. Когда вы реагируете, вы проигрываете. Вам нужно контролировать ситуацию. Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем", — признался Риттер.Конфликт между США и Израилем против Ирана продолжается вторую неделю. Обе стороны обмениваются военными ударами. В Израиле заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. США угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают к свержению иранского режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и пока не видит причин для возобновления переговоров.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил об организации новой военной миссии, целью которой он назвал обеспечение безопасности танкеров и морских транспортных путей в Ормузском проливе.
https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html
https://1prime.ru/20260312/iran-868230934.html
франция
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
скотт риттер, эммануэль макрон, франция, сша, иран, мировая экономика
Скотт Риттер, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, США, ИРАН, Мировая экономика
07:29 13.03.2026
 
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте

Аналитик Риттер: США неоднократно изменяли стратегии по Ирану и сейчас терпят неудачу

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США в конфликте с Ираном, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
"О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. <…> Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование", — рассказал эксперт.
Боевая работа расчета в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО
11 марта, 06:55
Он подчеркнул, что частые корректировки стратегии Вашингтона и его западных союзников свидетельствуют о поражении в противостоянии с Тегераном. Иран сохраняет преимущество и инициативу в военной сфере.
"Мы (США. — Прим. ред.) меняли свой план войны пять-шесть раз. Иранцы же, напротив, свой вообще не меняли. Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем. Когда вы реагируете, вы проигрываете. Вам нужно контролировать ситуацию. Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем", — признался Риттер.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана
Вчера, 07:09
Конфликт между США и Израилем против Ирана продолжается вторую неделю. Обе стороны обмениваются военными ударами. В Израиле заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. США угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают к свержению иранского режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и пока не видит причин для возобновления переговоров.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил об организации новой военной миссии, целью которой он назвал обеспечение безопасности танкеров и морских транспортных путей в Ормузском проливе.
 
Скотт РиттерЭммануэль МакронФРАНЦИЯСШАИРАНМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала