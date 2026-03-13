https://1prime.ru/20260313/iran-868269818.html

"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте

"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте

Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T07:29+0300

2026-03-13T07:29+0300

2026-03-13T07:29+0300

скотт риттер

эммануэль макрон

франция

сша

иран

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США в конфликте с Ираном, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале."О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. <…> Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование", — рассказал эксперт.Он подчеркнул, что частые корректировки стратегии Вашингтона и его западных союзников свидетельствуют о поражении в противостоянии с Тегераном. Иран сохраняет преимущество и инициативу в военной сфере."Мы (США. — Прим. ред.) меняли свой план войны пять-шесть раз. Иранцы же, напротив, свой вообще не меняли. Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем. Когда вы реагируете, вы проигрываете. Вам нужно контролировать ситуацию. Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем", — признался Риттер.Конфликт между США и Израилем против Ирана продолжается вторую неделю. Обе стороны обмениваются военными ударами. В Израиле заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. США угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают к свержению иранского режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и пока не видит причин для возобновления переговоров.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил об организации новой военной миссии, целью которой он назвал обеспечение безопасности танкеров и морских транспортных путей в Ормузском проливе.

https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html

https://1prime.ru/20260312/iran-868230934.html

франция

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

скотт риттер, эммануэль макрон, франция, сша, иран, мировая экономика