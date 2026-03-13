"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте
Аналитик Риттер: США неоднократно изменяли стратегии по Ирану и сейчас терпят неудачу
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Французские планы по развертыванию миссии в Ормузском проливе названы несостоятельными, поскольку они усложняют военное планирование и приближают поражение США в конфликте с Ираном, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
"О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. <…> Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование", — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что частые корректировки стратегии Вашингтона и его западных союзников свидетельствуют о поражении в противостоянии с Тегераном. Иран сохраняет преимущество и инициативу в военной сфере.
"Мы (США. — Прим. ред.) меняли свой план войны пять-шесть раз. Иранцы же, напротив, свой вообще не меняли. Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем. Когда вы реагируете, вы проигрываете. Вам нужно контролировать ситуацию. Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем", — признался Риттер.
Конфликт между США и Израилем против Ирана продолжается вторую неделю. Обе стороны обмениваются военными ударами. В Израиле заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. США угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают к свержению иранского режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и пока не видит причин для возобновления переговоров.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил об организации новой военной миссии, целью которой он назвал обеспечение безопасности танкеров и морских транспортных путей в Ормузском проливе.