"Никогда не оправится": в Иране резко высказались об ударе ядерным оружием
Профессор Маранди: даже использование ядерного оружия не приведет к капитуляции Ирана
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Профессор из Тегеранского университета, Мохаммад Маранди, заявил в интервью профессору Глену Диесену из Университета Юго-Восточной Норвегии, что даже если против Ирана нанесут разрушительный ядерный удар, страна не сдастся, опубликованному на YouTube-канале.
"Если против Ирана применят ядерное оружие, это будет фактически призывом ко всем создавать собственное ядерное оружие. <…> В конечном счете, эта война — оборонительная война и борьба Ирана за выживание. Мы не собираемся мириться ни с какими угрозами. Мы не собираемся мириться с разрушением нашей страны только потому, что кто-то нам угрожает. Вот почему мы сегодня воюем. Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство. У нас есть достоинство и честь", — сообщил он.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу. Сообщается о разрушениях и потерях среди мирного населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Военная операция была объяснена Вашингтоном и Тель-Авивом как превентивный удар на предполагаемую угрозу со стороны иранской ядерной программы. Сейчас они не скрывают своего желания добиться смены режима в Иране.