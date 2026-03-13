https://1prime.ru/20260313/iran-868270220.html

"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране

"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране

13.03.2026

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США оказались в сложной и опасной ситуации после начала военного конфликта с Ираном, а попытка справиться с Ираном в Ормузском проливе стала для американских военных непосильной задачей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Чем больше вы слышите от президента Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности. <…> Прямо сейчас, я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам", — признался военный.Он подчеркнул, что США не в состоянии противостоять блокированию Ираном Ормузского пролива, важность которого трудно переоценить для мировой экономики."Меня смешит, когда люди говорят, что США легко откроют проливы. Серьезно? Что ж, удачи вам с этим. Посмотрим, как с этим справятся ВМС. Для США это невыполнимая задача. <…> Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто", — констатировал Макгрегор.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные объекты на Ближнем Востоке.В результате почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива на мировой рынок.

