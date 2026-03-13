Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране - 13.03.2026
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране
США оказались в сложной и опасной ситуации после начала военного конфликта с Ираном, а попытка справиться с Ираном в Ормузском проливе стала для американских... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T07:35+0300
2026-03-13T07:35+0300
дуглас макгрегор
сша
иран
ормузский пролив
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США оказались в сложной и опасной ситуации после начала военного конфликта с Ираном, а попытка справиться с Ираном в Ормузском проливе стала для американских военных непосильной задачей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Чем больше вы слышите от президента Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности. &lt;…&gt; Прямо сейчас, я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам", — признался военный.Он подчеркнул, что США не в состоянии противостоять блокированию Ираном Ормузского пролива, важность которого трудно переоценить для мировой экономики."Меня смешит, когда люди говорят, что США легко откроют проливы. Серьезно? Что ж, удачи вам с этим. Посмотрим, как с этим справятся ВМС. Для США это невыполнимая задача. &lt;…&gt; Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто", — констатировал Макгрегор.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные объекты на Ближнем Востоке.В результате почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива на мировой рынок.
сша
иран
ормузский пролив
дуглас макгрегор, сша, иран, ормузский пролив, мировая экономика
Дуглас Макгрегор, США, ИРАН, Ормузский пролив, Мировая экономика
07:35 13.03.2026
 
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране

Полковник Макгрегор: задача открытия Ормузского пролива недостижима для США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США оказались в сложной и опасной ситуации после начала военного конфликта с Ираном, а попытка справиться с Ираном в Ормузском проливе стала для американских военных непосильной задачей, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Чем больше вы слышите от президента Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности. <…> Прямо сейчас, я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам", — признался военный.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
"Никогда не оправится": в Иране резко высказались об ударе ядерным оружием
07:31
Он подчеркнул, что США не в состоянии противостоять блокированию Ираном Ормузского пролива, важность которого трудно переоценить для мировой экономики.
"Меня смешит, когда люди говорят, что США легко откроют проливы. Серьезно? Что ж, удачи вам с этим. Посмотрим, как с этим справятся ВМС. Для США это невыполнимая задача. <…> Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто", — констатировал Макгрегор.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
"Иран завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в конфликте
07:29
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные объекты на Ближнем Востоке.
В результате почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива на мировой рынок.
 
Дуглас МакгрегорСШАИРАНОрмузский проливМировая экономика
 
 
