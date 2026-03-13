"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе
"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе
Американским военным пришлось признать, что Иран быстро адаптируется к происходящему и меняет тактику, пишет Berliner Zeitung. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:28+0300
2026-03-13T23:28+0300
иран
тегеран
сша
мид рф
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американским военным пришлось признать, что Иран быстро адаптируется к происходящему и меняет тактику, пишет Berliner Zeitung."С начала конфликта вооруженные силы Ирана изменили тактику. Вместо того чтобы, как в прежних столкновениях, заранее предупреждать и ограничиваться символическими ответными ударами, теперь они наносят прицельные удары по уязвимым местам США. В фокусе ударов: системы ПВО, радиолокационные комплексы и коммуникационная инфраструктура, то есть именно те возможности, которые американским военным нужны для защиты себя и союзников в регионе", — говорится в публикации.Отмечается, что аналитиков особенно беспокоит стратегия Тегерана, направленная на истощение запасов американских ракет-перехватчиков."Логика проста и оттого еще более пугающая: Иран запускает тысячи дешевых одноразовых беспилотников и более старые ракеты, чтобы вынудить США расходовать дорогие ракеты-перехватчики. А более совершенные системы, возможно, включая гиперзвуковые ракеты, держит в резерве", — резюмируется в статье.Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за негативные последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
иран, тегеран, сша, мид рф
ИРАН, Тегеран, США, МИД РФ
23:28 13.03.2026
 
"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе

BZ: Иран начал бить по уязвимым местам США

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американским военным пришлось признать, что Иран быстро адаптируется к происходящему и меняет тактику, пишет Berliner Zeitung.
"С начала конфликта вооруженные силы Ирана изменили тактику. Вместо того чтобы, как в прежних столкновениях, заранее предупреждать и ограничиваться символическими ответными ударами, теперь они наносят прицельные удары по уязвимым местам США. В фокусе ударов: системы ПВО, радиолокационные комплексы и коммуникационная инфраструктура, то есть именно те возможности, которые американским военным нужны для защиты себя и союзников в регионе", — говорится в публикации.
Отмечается, что аналитиков особенно беспокоит стратегия Тегерана, направленная на истощение запасов американских ракет-перехватчиков.
"Логика проста и оттого еще более пугающая: Иран запускает тысячи дешевых одноразовых беспилотников и более старые ракеты, чтобы вынудить США расходовать дорогие ракеты-перехватчики. А более совершенные системы, возможно, включая гиперзвуковые ракеты, держит в резерве", — резюмируется в статье.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за негативные последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ИРАНТегеранСШАМИД РФ
 
 
