"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США
Аналитик Джонсон: США и Израиль подтолкнули Иран к созданию ядерного оружия
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Действия США и Израиля на Ближнем Востоке могут побудить Иран к разработке ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса.
"Мы дали Ирану все возможные стимулы для того, чтобы он поспешил к созданию бомбы. Все эти десятилетия мы заявляли, что наши цели заключались в предотвращении создания Ираном ядерного оружия, но теперь мы, возможно, подтолкнули их к краю пропасти, и теперь они могут стать ядерной державой", — утверждает он.
По словам аналитика, Иран может ответить на возможность применения Израилем ядерного оружия своими собственными разработками. "Ответ Ирана может быть таким:
"Теперь у нас есть ядерное оружие. И если вы используете свое оружие против нас, мы используем наше против вас", — резюмировал Джонсон.
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, с постоянными обменами ударами между сторонами. В Тель-Авиве заявляют, что их цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.
Из-за обострения конфликта почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив — критически важный маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.