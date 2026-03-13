"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США

Действия США и Израиля на Ближнем Востоке могут побудить Иран к разработке ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T23:30+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Действия США и Израиля на Ближнем Востоке могут побудить Иран к разработке ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса. "Мы дали Ирану все возможные стимулы для того, чтобы он поспешил к созданию бомбы. Все эти десятилетия мы заявляли, что наши цели заключались в предотвращении создания Ираном ядерного оружия, но теперь мы, возможно, подтолкнули их к краю пропасти, и теперь они могут стать ядерной державой", — утверждает он. По словам аналитика, Иран может ответить на возможность применения Израилем ядерного оружия своими собственными разработками. "Ответ Ирана может быть таким: "Теперь у нас есть ядерное оружие. И если вы используете свое оружие против нас, мы используем наше против вас", — резюмировал Джонсон. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, с постоянными обменами ударами между сторонами. В Тель-Авиве заявляют, что их цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса. Из-за обострения конфликта почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив — критически важный маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.

