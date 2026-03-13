"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США встревожил Запад

13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T23:30+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ответные удары Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке могут вынудить Вашингтон пойти на серьезные уступки. Такое мнение высказал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Запада и Трампа. В какой-то момент арабские страны Персидского залива начнут оказывать давление как на Израиль, так и на США, чтобы остановить атаки, и это может означать только одно: серьезные уступки со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.По словам журналиста, операция против Ирана уже обернулась серьезными проблемами для Вашингтона."С ростом цен на бензин, новым лидером в Иране, который не теряет ни минуты <…> и ослабленным Израилем, все кошмары Белого дома, кажется, сбываются одновременно", — заключил он.Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса полностью лежит на США и Израиле.

израиль, иран, вашингтон, мид рф