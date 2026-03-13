https://1prime.ru/20260313/issledovanie-868268226.html
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в исследовании сервиса "Профи.ру" для РИА Новости.
"В феврале 2026 года россияне стали искать новую работу активнее, чем годом ранее. Услуга по подготовке к собеседованию стала популярнее на треть. А спрос на услуги карьерных консультантов увеличился на 22%", - подсчитали авторы исследования.
Стоимость услуг карьерных консультантов, по данным сервиса, в среднем составляет от 3 тысяч рублей.
Также многие специалисты предлагают пакетный формат работы, куда входит сразу несколько услуг: составление резюме и сопроводительного письма, карьерная консультация и подготовка к собеседованию.
"Февральский рост спроса на карьерные услуги - устойчивый тренд, который мы фиксируем на платформе уже несколько лет подряд. Люди всё осознаннее подходят к поиску работы: если раньше многие рассылали резюме самостоятельно, то сейчас растёт понимание, что профессиональная подготовка дает реальное конкурентное преимущество", - отмечает руководитель поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова.
