Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/issledovanie-868268226.html
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов
Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T05:46+0300
2026-03-13T05:46+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868268226.jpg?1773369965
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в исследовании сервиса "Профи.ру" для РИА Новости. "В феврале 2026 года россияне стали искать новую работу активнее, чем годом ранее. Услуга по подготовке к собеседованию стала популярнее на треть. А спрос на услуги карьерных консультантов увеличился на 22%", - подсчитали авторы исследования. Стоимость услуг карьерных консультантов, по данным сервиса, в среднем составляет от 3 тысяч рублей. Также многие специалисты предлагают пакетный формат работы, куда входит сразу несколько услуг: составление резюме и сопроводительного письма, карьерная консультация и подготовка к собеседованию. "Февральский рост спроса на карьерные услуги - устойчивый тренд, который мы фиксируем на платформе уже несколько лет подряд. Люди всё осознаннее подходят к поиску работы: если раньше многие рассылали резюме самостоятельно, то сейчас растёт понимание, что профессиональная подготовка дает реальное конкурентное преимущество", - отмечает руководитель поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:46 13.03.2026
 
Исследование показало рост спроса на карьерных консультантов

"Профи.ру": спрос на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на карьерных консультантов в феврале вырос почти на четверть - стоимость таких услуг начинается от 3 тысяч рублей за одно обращение, говорится в исследовании сервиса "Профи.ру" для РИА Новости.
"В феврале 2026 года россияне стали искать новую работу активнее, чем годом ранее. Услуга по подготовке к собеседованию стала популярнее на треть. А спрос на услуги карьерных консультантов увеличился на 22%", - подсчитали авторы исследования.
Стоимость услуг карьерных консультантов, по данным сервиса, в среднем составляет от 3 тысяч рублей.
Также многие специалисты предлагают пакетный формат работы, куда входит сразу несколько услуг: составление резюме и сопроводительного письма, карьерная консультация и подготовка к собеседованию.
"Февральский рост спроса на карьерные услуги - устойчивый тренд, который мы фиксируем на платформе уже несколько лет подряд. Люди всё осознаннее подходят к поиску работы: если раньше многие рассылали резюме самостоятельно, то сейчас растёт понимание, что профессиональная подготовка дает реальное конкурентное преимущество", - отмечает руководитель поискового маркетинга "Профи.ру" Мария Сафонова.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала