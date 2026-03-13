Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/it-868276365.html
Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности
Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности
С марта вступили в силу новые требования ФСТЭК к информационным системам федеральных, государственных и муниципальных учреждений. Формально речь идёт о... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T11:46+0300
2026-03-13T11:47+0300
технологии
"первый бит"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0d/868276218_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b29e49bd58333fa81a0c6b0411c62c48.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. С марта вступили в силу новые требования ФСТЭК к информационным системам федеральных, государственных и муниципальных учреждений. Формально речь идёт о бюджетном секторе, но последствия уже ощущают и другие участники рынка: государство увеличило контроль над устойчивостью и безопасностью ИТ-инфраструктуры.Если раньше вопросы информационной безопасности были в ведении ИТ-специалистов, теперь ответственность смещается на топ-менеджмент. За несоблюдение новых стандартов грозят не только штрафы, но и операционные потери: возможны остановки бизнес-процессов и репутационные риски."Основные перемены — это усиленный контроль за защитой каналов связи, разграничением доступа, резервированием, управлением уязвимостями и средой размещения систем. Теперь именно организация, а не контрагент, будет нести полную ответственность за выполнение требований", — говорит руководитель ИТ-департамента компании "Первый Бит" Максим Горин.Традиционная модель "серверы в офисе + подрядчик + отдельные сервисы" перестаёт быть безопасной: даже при соблюдении формальных процедур компаниям стало труднее доказывать полное соответствие нормам регулятора.Риски гибридных ИТ-моделейГибридные инфраструктуры, сочетающие корпоративные решения, подрядчиков и облачные сервисы, оказываются под особым вниманием: зоны ответственности размыты, а сопровождение становится дороже и сложнее. При инцидентах и проверках определение "ответственного" за безопасность затруднено.Облако — на смену традиционным решениямФСТЭК отмечает тренд на миграцию ИТ-инфраструктуры в контролируемую и аттестованную облачную среду. Такой подход, по мнению экспертов, позволяет упростить эксплуатацию, обеспечить выполнение требований регуляторов и сделать расходы более предсказуемыми. Это не просто дань "моде на облако", а переход к модели, в которой ИТ управляемы и защищены.Даже компаниям вне бюджетного сектора не стоит игнорировать происходящие изменения. Усиление контроля – сигнал рынку: требования будут только расти, а ответственность — ужесточаться. Те, кто заранее адаптируется, смогут получить не только регуляторное соответствие, но и повысить устойчивость работы своих ИТ-систем."Гибридные модели всё чаще становятся источником проблем — от простоя до угроз безопасности. Новые требования ФСТЭК заставляют задуматься: кто действительно отвечает за стабильность и защиту данных?", — резюмирует Горин.
https://1prime.ru/20251112/investitsii-864461640.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0d/868276218_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_17e24c40d67ef5e2b69696389f3ec800.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, "первый бит"
Технологии, "Первый Бит"
11:46 13.03.2026 (обновлено: 11:47 13.03.2026)
 
Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности

Горин: государство увеличило контроль над безопасностью ИТ-инфраструктуры

© Фото : Пресс-служба компании "Первый Бит", Изображение сгенерировано ИИКонтроль над безопасностью ИТ-инфраструктуры
Контроль над безопасностью ИТ-инфраструктуры - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
© Фото : Пресс-служба компании "Первый Бит", Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. С марта вступили в силу новые требования ФСТЭК к информационным системам федеральных, государственных и муниципальных учреждений. Формально речь идёт о бюджетном секторе, но последствия уже ощущают и другие участники рынка: государство увеличило контроль над устойчивостью и безопасностью ИТ-инфраструктуры.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль
12 ноября 2025, 14:27
Если раньше вопросы информационной безопасности были в ведении ИТ-специалистов, теперь ответственность смещается на топ-менеджмент. За несоблюдение новых стандартов грозят не только штрафы, но и операционные потери: возможны остановки бизнес-процессов и репутационные риски.
"Основные перемены — это усиленный контроль за защитой каналов связи, разграничением доступа, резервированием, управлением уязвимостями и средой размещения систем. Теперь именно организация, а не контрагент, будет нести полную ответственность за выполнение требований", — говорит руководитель ИТ-департамента компании "Первый Бит" Максим Горин.
Традиционная модель "серверы в офисе + подрядчик + отдельные сервисы" перестаёт быть безопасной: даже при соблюдении формальных процедур компаниям стало труднее доказывать полное соответствие нормам регулятора.

Риски гибридных ИТ-моделей

Гибридные инфраструктуры, сочетающие корпоративные решения, подрядчиков и облачные сервисы, оказываются под особым вниманием: зоны ответственности размыты, а сопровождение становится дороже и сложнее. При инцидентах и проверках определение "ответственного" за безопасность затруднено.

Облако — на смену традиционным решениям

ФСТЭК отмечает тренд на миграцию ИТ-инфраструктуры в контролируемую и аттестованную облачную среду. Такой подход, по мнению экспертов, позволяет упростить эксплуатацию, обеспечить выполнение требований регуляторов и сделать расходы более предсказуемыми. Это не просто дань "моде на облако", а переход к модели, в которой ИТ управляемы и защищены.
Даже компаниям вне бюджетного сектора не стоит игнорировать происходящие изменения. Усиление контроля – сигнал рынку: требования будут только расти, а ответственность — ужесточаться. Те, кто заранее адаптируется, смогут получить не только регуляторное соответствие, но и повысить устойчивость работы своих ИТ-систем.
"Гибридные модели всё чаще становятся источником проблем — от простоя до угроз безопасности. Новые требования ФСТЭК заставляют задуматься: кто действительно отвечает за стабильность и защиту данных?", — резюмирует Горин.
 
Технологии"Первый Бит"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала