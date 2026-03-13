https://1prime.ru/20260313/it-868276365.html

Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности

Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности - 13.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новых требований для компаний по ИТ-безопасности

С марта вступили в силу новые требования ФСТЭК к информационным системам федеральных, государственных и муниципальных учреждений. Формально речь идёт о... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T11:46+0300

2026-03-13T11:46+0300

2026-03-13T11:47+0300

технологии

"первый бит"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0d/868276218_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b29e49bd58333fa81a0c6b0411c62c48.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. С марта вступили в силу новые требования ФСТЭК к информационным системам федеральных, государственных и муниципальных учреждений. Формально речь идёт о бюджетном секторе, но последствия уже ощущают и другие участники рынка: государство увеличило контроль над устойчивостью и безопасностью ИТ-инфраструктуры.Если раньше вопросы информационной безопасности были в ведении ИТ-специалистов, теперь ответственность смещается на топ-менеджмент. За несоблюдение новых стандартов грозят не только штрафы, но и операционные потери: возможны остановки бизнес-процессов и репутационные риски."Основные перемены — это усиленный контроль за защитой каналов связи, разграничением доступа, резервированием, управлением уязвимостями и средой размещения систем. Теперь именно организация, а не контрагент, будет нести полную ответственность за выполнение требований", — говорит руководитель ИТ-департамента компании "Первый Бит" Максим Горин.Традиционная модель "серверы в офисе + подрядчик + отдельные сервисы" перестаёт быть безопасной: даже при соблюдении формальных процедур компаниям стало труднее доказывать полное соответствие нормам регулятора.Риски гибридных ИТ-моделейГибридные инфраструктуры, сочетающие корпоративные решения, подрядчиков и облачные сервисы, оказываются под особым вниманием: зоны ответственности размыты, а сопровождение становится дороже и сложнее. При инцидентах и проверках определение "ответственного" за безопасность затруднено.Облако — на смену традиционным решениямФСТЭК отмечает тренд на миграцию ИТ-инфраструктуры в контролируемую и аттестованную облачную среду. Такой подход, по мнению экспертов, позволяет упростить эксплуатацию, обеспечить выполнение требований регуляторов и сделать расходы более предсказуемыми. Это не просто дань "моде на облако", а переход к модели, в которой ИТ управляемы и защищены.Даже компаниям вне бюджетного сектора не стоит игнорировать происходящие изменения. Усиление контроля – сигнал рынку: требования будут только расти, а ответственность — ужесточаться. Те, кто заранее адаптируется, смогут получить не только регуляторное соответствие, но и повысить устойчивость работы своих ИТ-систем."Гибридные модели всё чаще становятся источником проблем — от простоя до угроз безопасности. Новые требования ФСТЭК заставляют задуматься: кто действительно отвечает за стабильность и защиту данных?", — резюмирует Горин.

https://1prime.ru/20251112/investitsii-864461640.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, "первый бит"