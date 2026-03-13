https://1prime.ru/20260313/kassatsiya-868292343.html

Кассация отменила взыскание со Сбербанка в споре из-за бренда PayQR

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего апелляционного суда, который по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной...

2026-03-13T21:02+0300

бизнес

россия

москва

сбербанк

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83479/81/834798176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_767def74bef389790c445e5d3ff76979.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего апелляционного суда, который по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" взыскал со Сбербанка, использующего обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд других, более 1,4 миллиарда рублей компенсации за нарушение прав истца на знаки обслуживания, и оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, СИП в пятницу удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка. При этом изначально рассмотрение кассации было назначено на апрель, но суд 11 марта изменил дату заседания. Ранее СИП приостановил по ходатайству ответчика исполнение постановления апелляционного суда. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале решил, что ответчик нарушил права истца на знаки обслуживания. Суд запретил Сбербанку использование 15 обозначений, сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца в интернете (в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах), в программах для ЭВМ (в приложениях для телефонов, в программном обеспечении для POS-терминалов и пр.) и в рекламной продукции. Использование запрещено применительно к услугам четырех классов, таким как, например, выписка счетов, подготовка платежных документов, финансовая информация, удаленное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым карточкам, обеспечение доступа к базам данных, прокат программного обеспечения. При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в марте 2025 года полностью отклонил иск ООО "Фит" к Сбербанку. В то же время апелляционная инстанция удовлетворила денежное требование частично - истец просил взыскать со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации. Арбитражный суд Москвы ранее решил, что аббревиатура QR (Quick Response) при осуществлении электронных платежей является общепринятым обозначением и не служит средством индивидуализации какого-либо хозяйствующего субъекта. Кроме того, суд не признал знаки истца и спорные обозначения ответчика сходными до степени смешения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

