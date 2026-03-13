Кассация отменила взыскание со Сбербанка в споре из-за бренда PayQR - 13.03.2026, ПРАЙМ
Кассация отменила взыскание со Сбербанка в споре из-за бренда PayQR
Кассация отменила взыскание со Сбербанка в споре из-за бренда PayQR
Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего апелляционного суда, который по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T21:02+0300
бизнес
россия
москва
сбербанк
банки
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего апелляционного суда, который по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" взыскал со Сбербанка, использующего обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд других, более 1,4 миллиарда рублей компенсации за нарушение прав истца на знаки обслуживания, и оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, СИП в пятницу удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка. При этом изначально рассмотрение кассации было назначено на апрель, но суд 11 марта изменил дату заседания. Ранее СИП приостановил по ходатайству ответчика исполнение постановления апелляционного суда. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале решил, что ответчик нарушил права истца на знаки обслуживания. Суд запретил Сбербанку использование 15 обозначений, сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца в интернете (в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах), в программах для ЭВМ (в приложениях для телефонов, в программном обеспечении для POS-терминалов и пр.) и в рекламной продукции. Использование запрещено применительно к услугам четырех классов, таким как, например, выписка счетов, подготовка платежных документов, финансовая информация, удаленное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым карточкам, обеспечение доступа к базам данных, прокат программного обеспечения. При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в марте 2025 года полностью отклонил иск ООО "Фит" к Сбербанку. В то же время апелляционная инстанция удовлетворила денежное требование частично - истец просил взыскать со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации. Арбитражный суд Москвы ранее решил, что аббревиатура QR (Quick Response) при осуществлении электронных платежей является общепринятым обозначением и не служит средством индивидуализации какого-либо хозяйствующего субъекта. Кроме того, суд не признал знаки истца и спорные обозначения ответчика сходными до степени смешения.
бизнес, россия, москва, сбербанк, банки
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сбербанк, Банки
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отменил постановление нижестоящего апелляционного суда, который по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" взыскал со Сбербанка, использующего обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд других, более 1,4 миллиарда рублей компенсации за нарушение прав истца на знаки обслуживания, и оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, СИП в пятницу удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка. При этом изначально рассмотрение кассации было назначено на апрель, но суд 11 марта изменил дату заседания. Ранее СИП приостановил по ходатайству ответчика исполнение постановления апелляционного суда.
Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале решил, что ответчик нарушил права истца на знаки обслуживания. Суд запретил Сбербанку использование 15 обозначений, сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца в интернете (в доменных именах, URL-адресах, на сайтах, в социальных сетях, в email-рассылках, баннерах), в программах для ЭВМ (в приложениях для телефонов, в программном обеспечении для POS-терминалов и пр.) и в рекламной продукции.
Использование запрещено применительно к услугам четырех классов, таким как, например, выписка счетов, подготовка платежных документов, финансовая информация, удаленное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым карточкам, обеспечение доступа к базам данных, прокат программного обеспечения.
При этом апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, который в марте 2025 года полностью отклонил иск ООО "Фит" к Сбербанку. В то же время апелляционная инстанция удовлетворила денежное требование частично - истец просил взыскать со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации.
Арбитражный суд Москвы ранее решил, что аббревиатура QR (Quick Response) при осуществлении электронных платежей является общепринятым обозначением и не служит средством индивидуализации какого-либо хозяйствующего субъекта. Кроме того, суд не признал знаки истца и спорные обозначения ответчика сходными до степени смешения.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
