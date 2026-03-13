https://1prime.ru/20260313/kazahstan-868269442.html

Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок

Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан по итогам 2025 года замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок, обогнав Индонезию, выяснило РИА Новости на основе данных национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade. Так, в минувшем году Москва увеличила импорт чая из Астаны на 9,2% в годовом выражении, до 3,3 тысячи тонн. Вместе с тем ввоз чая из Джакарты сократился на 29,4% в годовом выражении, до 3,1 тысячи тонн. В результате Индонезия, которая в 2024 году была пятым крупнейшим чайным поставщиком, опустилась на шестое место, а топ-5 уже замкнул Казахстан. Больше всего чая при этом Россия в 2025 году по-прежнему покупала у Индии (31,8 тысячи тонн). Согласно расчетам агентства, Кения стала вторым поставщиком (26,9 тысячи тонн) и по объему поставок чая обошла Шри-Ланку, которая расположилась на третьем месте (21,6 тысячи тонн). Помимо этого, большие объемы чая Россия закупала из Китая (16 тысяч тонн). Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Вьетнам (369 тонн), Германия (234,7 тонны), Япония (94,9 тонны) и Великобритания (76,1 тонны). Согласно расчетам агентства, Россия ввезла в 2025 году 103,9 тысячи тонн чая против 109,7 тысячи годом ранее. При этом Танзания, которая была в 2024 году в десятке крупнейших чайных экспортеров, еще не раскрыла данные о поставках чая на российский рынок в прошлом году.

