Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260313/kazahstan-868269442.html
Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок
Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок - 13.03.2026, ПРАЙМ
Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок
Казахстан по итогам 2025 года замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок, обогнав Индонезию, выяснило РИА Новости на основе данных... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T07:16+0300
2026-03-13T07:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
индонезия
москва
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868269442.jpg?1773375413
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан по итогам 2025 года замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок, обогнав Индонезию, выяснило РИА Новости на основе данных национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade. Так, в минувшем году Москва увеличила импорт чая из Астаны на 9,2% в годовом выражении, до 3,3 тысячи тонн. Вместе с тем ввоз чая из Джакарты сократился на 29,4% в годовом выражении, до 3,1 тысячи тонн. В результате Индонезия, которая в 2024 году была пятым крупнейшим чайным поставщиком, опустилась на шестое место, а топ-5 уже замкнул Казахстан. Больше всего чая при этом Россия в 2025 году по-прежнему покупала у Индии (31,8 тысячи тонн). Согласно расчетам агентства, Кения стала вторым поставщиком (26,9 тысячи тонн) и по объему поставок чая обошла Шри-Ланку, которая расположилась на третьем месте (21,6 тысячи тонн). Помимо этого, большие объемы чая Россия закупала из Китая (16 тысяч тонн). Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Вьетнам (369 тонн), Германия (234,7 тонны), Япония (94,9 тонны) и Великобритания (76,1 тонны). Согласно расчетам агентства, Россия ввезла в 2025 году 103,9 тысячи тонн чая против 109,7 тысячи годом ранее. При этом Танзания, которая была в 2024 году в десятке крупнейших чайных экспортеров, еще не раскрыла данные о поставках чая на российский рынок в прошлом году.
казахстан
индонезия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, индонезия, москва, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, ООН
07:16 13.03.2026
 
Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок

Казахстан замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан по итогам 2025 года замкнул пятерку крупнейших поставщиков чая на российский рынок, обогнав Индонезию, выяснило РИА Новости на основе данных национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade.
Так, в минувшем году Москва увеличила импорт чая из Астаны на 9,2% в годовом выражении, до 3,3 тысячи тонн. Вместе с тем ввоз чая из Джакарты сократился на 29,4% в годовом выражении, до 3,1 тысячи тонн. В результате Индонезия, которая в 2024 году была пятым крупнейшим чайным поставщиком, опустилась на шестое место, а топ-5 уже замкнул Казахстан.
Больше всего чая при этом Россия в 2025 году по-прежнему покупала у Индии (31,8 тысячи тонн). Согласно расчетам агентства, Кения стала вторым поставщиком (26,9 тысячи тонн) и по объему поставок чая обошла Шри-Ланку, которая расположилась на третьем месте (21,6 тысячи тонн).
Помимо этого, большие объемы чая Россия закупала из Китая (16 тысяч тонн). Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Вьетнам (369 тонн), Германия (234,7 тонны), Япония (94,9 тонны) и Великобритания (76,1 тонны).
Согласно расчетам агентства, Россия ввезла в 2025 году 103,9 тысячи тонн чая против 109,7 тысячи годом ранее. При этом Танзания, которая была в 2024 году в десятке крупнейших чайных экспортеров, еще не раскрыла данные о поставках чая на российский рынок в прошлом году.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНИНДОНЕЗИЯМОСКВАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала