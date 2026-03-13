Конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции в США, пишут СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260313/konflikt-868293608.html
Конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции в США, пишут СМИ
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономической активности в США, а также приведет к ускорению инфляции в стране, сообщило... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T22:24+0300
экономика
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
s&p
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_243160352bc9f6935ef2b095ff79c298.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономической активности в США, а также приведет к ускорению инфляции в стране, сообщило международное рейтинговое агентство S&amp;P Global. "Затянувшаяся или расширившаяся война на Ближнем Востоке может еще больше дестабилизировать энергетические рынки и цепочки поставок, вновь разжечь инфляцию и оказать негативное влияние на экономическую активность, ухудшив кредитные условия в США", - говорится в сообщении. Агентство также ожидает замедления роста ВВП страны. Как указывает S&amp;P, длительный период повышенных цен на энергоносители и сырьевые товары, а также сбои в цепочках поставок еще больше усугубят и без того высокие затраты на производственные ресурсы для американских компаний и давление на покупательную способность американских домохозяйств. Агентство отмечает, что США относительно энергетически независимая страна, однако она не застрахована от глобального шока цен на нефть. Штаты по-прежнему импортируют значительное количество сырья для снабжения потенциальных нефтеперерабатывающих заводов, которые обслуживают заправочные станции, а также экспортируют готовые нефтепродукты. Влияние на США также оказывают не связанные с энергией цепочки поставок, добавляет S&amp;P. Так, например, возможно появление препятствий для инвестиций в сферу искусственного интеллекта, которая является одним из стимулов роста американской экономики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260313/sanktsii-868283484.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1451:1088_1920x0_80_0_0_888b581172aa4f353b86affc6cb9821c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции в США, пишут СМИ

S&P Global: затяжной конфликт на Ближнем Востоке грозит разогнать инфляцию в США

© fotolia.com / Andrey KuzminДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Andrey Kuzmin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала