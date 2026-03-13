Конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции в США, пишут СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономической активности в США, а также приведет к ускорению инфляции в стране, сообщило... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T22:24+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономической активности в США, а также приведет к ускорению инфляции в стране, сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global. "Затянувшаяся или расширившаяся война на Ближнем Востоке может еще больше дестабилизировать энергетические рынки и цепочки поставок, вновь разжечь инфляцию и оказать негативное влияние на экономическую активность, ухудшив кредитные условия в США", - говорится в сообщении. Агентство также ожидает замедления роста ВВП страны. Как указывает S&P, длительный период повышенных цен на энергоносители и сырьевые товары, а также сбои в цепочках поставок еще больше усугубят и без того высокие затраты на производственные ресурсы для американских компаний и давление на покупательную способность американских домохозяйств. Агентство отмечает, что США относительно энергетически независимая страна, однако она не застрахована от глобального шока цен на нефть. Штаты по-прежнему импортируют значительное количество сырья для снабжения потенциальных нефтеперерабатывающих заводов, которые обслуживают заправочные станции, а также экспортируют готовые нефтепродукты. Влияние на США также оказывают не связанные с энергией цепочки поставок, добавляет S&P. Так, например, возможно появление препятствий для инвестиций в сферу искусственного интеллекта, которая является одним из стимулов роста американской экономики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
S&P Global: затяжной конфликт на Ближнем Востоке грозит разогнать инфляцию в США