Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет

Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет - 13.03.2026

Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет

Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 13.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30-50 лет, достиг пиковых значений - свыше 90%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России. Он подчеркнул, что именно молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.

