Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет - 13.03.2026
Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет
Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет - 13.03.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет
Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T12:32+0300
2026-03-13T12:32+0300
россия
общество
рф
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30-50 лет, достиг пиковых значений - свыше 90%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России. Он подчеркнул, что именно молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.
рф
2026
1920
1920
true
россия, общество , рф, антон котяков
РОССИЯ, Общество , РФ, Антон Котяков
12:32 13.03.2026
 
Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет

Котяков: уровень занятости среди трудоспособных россиян 30-50 лет достиг пика

© fotolia.com / RidoРабота
Работа - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Работа. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30-50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30-50 лет, достиг пиковых значений - свыше 90%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Он подчеркнул, что именно молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.
