https://1prime.ru/20260313/kredit-868273179.html

Аналитик объяснил, почему кредиты в России в январе подорожали

Аналитик объяснил, почему кредиты в России в январе подорожали - 13.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему кредиты в России в январе подорожали

Стоимость кредитов в России в январе выросла, несмотря на снижение ключевой ставки в декабре, из-за роста сезонного спроса и опасений, что ЦБ возьмет паузу в... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T09:44+0300

2026-03-13T09:44+0300

2026-03-13T09:44+0300

финансы

банки

михаил зельцер

"бкс мир инвестиций"

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость кредитов в России в январе выросла, несмотря на снижение ключевой ставки в декабре, из-за роста сезонного спроса и опасений, что ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. По данным ЦБ, в январе процентные ставки по кредитам возросли. Показатель в краткосрочном сегменте (для займов до 1 года, включая "до востребования") в январе вырос на 1,9 п.п. - до 28,9% годовых. Это максимум с августа прошлого года. Для кредитов свыше 1 года показатель в январе увеличился на 1,6 п.п. - до 16,1% годовых. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%, а в феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. Зельцер назвал три фактора, которые повлияли на подорожание кредитов в январе. Во-первых, опасения приостановки цикла снижения ставки ЦБ из-за НДС. Во-вторых, сезонность: рост потребительской активности в праздники повышает спрос, в том числе на кредиты, объяснил он. Прошлые данные ЦБ подтверждают, что в отдельные годы в январе наблюдалось подорожание кредитов как до 1 года, так и свыше 1 года. Наконец, макропруденциальные надбавки ЦБ для банков за риск заемщиков повышают стоимость конечного фондирования, добавил Зельцер. Макропруденциальные надбавки ЦБ - это повышение коэффициентов риска, требующее от банков зарезервировать под некоторые кредиты больше капитала. Регулятор с 1 декабря 2025 года повысил с 20% до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Зельцер отметил, что ожидает коррекции средневзвешенных процентных ставок по кредитам в феврале. При этом более выраженное удешевление кредита стоит ждать во второй половине года - по мере снижения ключевой ставки, указал он. Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% в 2026 году.

https://1prime.ru/20260312/tsb-868253774.html

https://1prime.ru/20260306/vtb-868073948.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"