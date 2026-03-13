https://1prime.ru/20260313/kuba-868281691.html

В Кубу больше трех месяцев не прибывали судна с топливом, заявил президент

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что больше трех месяцев в страну не прибывало ни одного судна с топливом. "Больше трех месяцев ни одного судна с топливом не прибывало в страну", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT.

