В Кубу больше трех месяцев не прибывали судна с топливом, заявил президент - 13.03.2026
В Кубу больше трех месяцев не прибывали судна с топливом, заявил президент
2026-03-13T15:14+0300
2026-03-13T15:14+0300
мировая экономика
куба
rt
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что больше трех месяцев в страну не прибывало ни одного судна с топливом. "Больше трех месяцев ни одного судна с топливом не прибывало в страну", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT.
15:14 13.03.2026
 
В Кубу больше трех месяцев не прибывали судна с топливом, заявил президент

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что больше трех месяцев в страну не прибывало ни одного судна с топливом.
"Больше трех месяцев ни одного судна с топливом не прибывало в страну", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT.
