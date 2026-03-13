Президент Кубы заявил, что страна решает проблемы с энергетикой

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-13T15:59+0300
2026-03-13T15:59+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя отечественную нефть, тепловые электростанции и возобновляемую энергию. "Мы интегрируем.... отечественную нефть и наши тепловые электростанции ", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT. Президент Кубы также добавил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя возобновляемую энергию.
15:59 13.03.2026
 
Диас-Канель: Куба решает проблемы с энергетикой, используя отечественную нефть

© РИА Новости . Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя отечественную нефть, тепловые электростанции и возобновляемую энергию.
"Мы интегрируем.... отечественную нефть и наши тепловые электростанции ", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT.
Президент Кубы также добавил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя возобновляемую энергию.
Гавана, Куба - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
В Кубу больше трех месяцев не прибывали судна с топливом, заявил президент
15:14
 
