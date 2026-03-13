https://1prime.ru/20260313/kuba-868282771.html

Президент Кубы заявил, что страна решает проблемы с энергетикой

2026-03-13T15:59+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя отечественную нефть, тепловые электростанции и возобновляемую энергию. "Мы интегрируем.... отечественную нефть и наши тепловые электростанции ", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется телеканалом RT. Президент Кубы также добавил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя возобновляемую энергию.

