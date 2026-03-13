https://1prime.ru/20260313/kurs-868279759.html

Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев

Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев - 13.03.2026, ПРАЙМ

Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев

Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T14:00+0300

2026-03-13T14:00+0300

2026-03-13T14:00+0300

курс евро к доллару сша

рынок

ближний восток

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945983_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97ae75fae37498920b4f09daed34c253.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару падает до 1,1456 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии. Показатель днем ранее опускался ниже 1,145 доллара впервые с 1 августа прошлого года. Утром значение опустилось ниже 1,5 доллара впервые с 21 ноября прошлого года. На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание. ЕЦБ держит учётную ставку неизменной с июля, а до того понижал её начиная с сентября позапрошлого года. Рынки ждут, что новый цикл снижения учётной ставки может быть отложен как минимум до следующего года. Тем не менее, понижательные факторы для евро перевешивают. Эскалация на Ближнем Востоке привела к скачку цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу инфляционных рисков и европейской экономики из-за зависимости еврозоны от энергетического импорта.

https://1prime.ru/20260312/kurs-868252650.html

https://1prime.ru/20260313/yuan-868278468.html

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, ближний восток, ецб