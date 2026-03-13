Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев - 13.03.2026
Курс евро к доллару США
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев
Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару падает до 1,1456 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии. Показатель днем ранее опускался ниже 1,145 доллара впервые с 1 августа прошлого года. Утром значение опустилось ниже 1,5 доллара впервые с 21 ноября прошлого года. На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание. ЕЦБ держит учётную ставку неизменной с июля, а до того понижал её начиная с сентября позапрошлого года. Рынки ждут, что новый цикл снижения учётной ставки может быть отложен как минимум до следующего года. Тем не менее, понижательные факторы для евро перевешивают. Эскалация на Ближнем Востоке привела к скачку цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу инфляционных рисков и европейской экономики из-за зависимости еврозоны от энергетического импорта.
14:00 13.03.2026
 
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев

Курс евро к доллару опустился до самой низкой отметки с начала августа, ускорив падение

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару падает до 1,1456 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Показатель днем ранее опускался ниже 1,145 доллара впервые с 1 августа прошлого года. Утром значение опустилось ниже 1,5 доллара впервые с 21 ноября прошлого года.
На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание. ЕЦБ держит учётную ставку неизменной с июля, а до того понижал её начиная с сентября позапрошлого года. Рынки ждут, что новый цикл снижения учётной ставки может быть отложен как минимум до следующего года.
Тем не менее, понижательные факторы для евро перевешивают. Эскалация на Ближнем Востоке привела к скачку цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу инфляционных рисков и европейской экономики из-за зависимости еврозоны от энергетического импорта.
Заголовок открываемого материала