https://1prime.ru/20260313/kurs-868279759.html
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев
Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T14:00+0300
2026-03-13T14:00+0300
2026-03-13T14:00+0300
курс евро к доллару сша
рынок
ближний восток
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945983_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97ae75fae37498920b4f09daed34c253.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару падает до 1,1456 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии. Показатель днем ранее опускался ниже 1,145 доллара впервые с 1 августа прошлого года. Утром значение опустилось ниже 1,5 доллара впервые с 21 ноября прошлого года. На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание. ЕЦБ держит учётную ставку неизменной с июля, а до того понижал её начиная с сентября позапрошлого года. Рынки ждут, что новый цикл снижения учётной ставки может быть отложен как минимум до следующего года. Тем не менее, понижательные факторы для евро перевешивают. Эскалация на Ближнем Востоке привела к скачку цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу инфляционных рисков и европейской экономики из-за зависимости еврозоны от энергетического импорта.
https://1prime.ru/20260312/kurs-868252650.html
https://1prime.ru/20260313/yuan-868278468.html
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c7c60dcd0bb6ef4a90c91c1e15e1013.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, ближний восток, ецб
Курс евро к доллару США, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕЦБ
Курс евро к доллару опустился до минимума за семь месяцев
Курс евро к доллару опустился до самой низкой отметки с начала августа, ускорив падение
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опустился уже до самой низкой отметки с начала августа, ускорив снижение по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару падает до 1,1456 доллара с 1,1511 доллара за евро на предыдущем закрытии.
ЦБ объявил официальный курс валют на четверг
Показатель днем ранее опускался ниже 1,145 доллара впервые с 1 августа прошлого года. Утром значение опустилось ниже 1,5 доллара впервые с 21 ноября прошлого года.
На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание. ЕЦБ
держит учётную ставку неизменной с июля, а до того понижал её начиная с сентября позапрошлого года. Рынки ждут, что новый цикл снижения учётной ставки может быть отложен как минимум до следующего года.
Тем не менее, понижательные факторы для евро перевешивают. Эскалация на Ближнем Востоке
привела к скачку цен на энергоносители, что усилило опасения по поводу инфляционных рисков и европейской экономики из-за зависимости еврозоны от энергетического импорта.
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет