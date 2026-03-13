https://1prime.ru/20260313/likhachev-868279011.html
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
2026-03-13T13:47+0300
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС будет "Росатом", коммерческие аспекты могут быть рассмотрены в многостороннем ключе, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом", коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены, как говорится, в многостороннем ключе", - сказал Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ-МАГАТЭ.
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
