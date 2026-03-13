Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/likhachev-868279011.html
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС будет "Росатом", коммерческие аспекты могут быть рассмотрены в многостороннем ключе, заявил... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T13:47+0300
2026-03-13T13:47+0300
россия
москва
рф
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС будет "Росатом", коммерческие аспекты могут быть рассмотрены в многостороннем ключе, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом", коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены, как говорится, в многостороннем ключе", - сказал Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ-МАГАТЭ.
https://1prime.ru/20260313/likhachev--868278689.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_48f84bc87850e3adee03c0de02458020.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, магатэ
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:47 13.03.2026
 
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: безопасность ЗАЭС будет гарантировать "Росатом"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС будет "Росатом", коммерческие аспекты могут быть рассмотрены в многостороннем ключе, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом", коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены, как говорится, в многостороннем ключе", - сказал Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ-МАГАТЭ.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Лихачев указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики
13:23
 
РОССИЯМОСКВАРФАлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала