Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев

Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев

2026-03-13T13:47+0300

россия

москва

рф

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

магатэ

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС будет "Росатом", коммерческие аспекты могут быть рассмотрены в многостороннем ключе, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Эксплуатировать и гарантировать безопасную работу станции будет госкорпорация "Росатом", коммерческие аспекты использования электроэнергии могут быть рассмотрены, как говорится, в многостороннем ключе", - сказал Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ-МАГАТЭ.

