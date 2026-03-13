Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T15:34+0300
2026-03-13T15:34+0300
россия
бизнес
москва
санкт-петербург
дальний восток
алексей лихачев
рафаэль гросси
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861589229_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6c1086f08a2d1540518af81e9469789d.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Межведомственные консультации между делегациями "Росатома" и МАГАТЭ состоялись в пятницу в Москве. "С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев. Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев. По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".
москва
санкт-петербург
дальний восток
россия, бизнес, москва, санкт-петербург, дальний восток, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Росатом, МАГАТЭ
15:34 13.03.2026
 
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев

Лихачев: интерес к Севморпути у других стран растет в нынешних условиях

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Межведомственные консультации между делегациями "Росатома" и МАГАТЭ состоялись в пятницу в Москве.
Лихачев указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики
13:23
Лихачев указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики
13:23
"С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев.
По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
13:47
Эксплуатировать ЗАЭС будет "Росатом", заявил Лихачев
13:47
 
РОССИЯБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДальний ВостокАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиРосатомМАГАТЭ
 
 
