Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
2026-03-13T15:34+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Межведомственные консультации между делегациями "Росатома" и МАГАТЭ состоялись в пятницу в Москве. "С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев. Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев. По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".
