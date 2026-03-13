https://1prime.ru/20260313/likhachev-868282016.html

Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев

Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ

Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев

Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T15:34+0300

2026-03-13T15:34+0300

2026-03-13T15:34+0300

россия

бизнес

москва

санкт-петербург

дальний восток

алексей лихачев

рафаэль гросси

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861589229_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6c1086f08a2d1540518af81e9469789d.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Межведомственные консультации между делегациями "Росатома" и МАГАТЭ состоялись в пятницу в Москве. "С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев. Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев. По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".

https://1prime.ru/20260313/likhachev--868278689.html

https://1prime.ru/20260313/likhachev-868279011.html

москва

санкт-петербург

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, санкт-петербург, дальний восток, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ