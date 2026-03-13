Консультации между делегациями России и МАГАТЭ начались в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Межведомственные консультации между делегациями России и МАГАТЭ начались в Москве, сообщил "Росатом".
"В музее "Атом" начались межведомственные консультации между Российской Федерацией и МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Делегацию РФ возглавляет гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ - гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Накануне Лихачев и Гросси в ходе личной встречи в российской столице обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире.
Как ранее рассказал журналистам Лихачев, для российской стороны важно в очередной раз сверить часы с делегацией МАГАТЭ о положении дел на Запорожской АЭС и в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. По слова Лихачева, российская сторона также сообщит о положении дел на АЭС "Бушер" в Иране и попросит Гросси подключиться к решению вопросов обеспечения абсолютной безопасности как самой атомной станции, так и площадки строительства новых блоков АЭС "Бушер" и российского персонала. В межведомственных консультациях с российской стороны также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.