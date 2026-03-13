https://1prime.ru/20260313/mema-868272227.html

В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России

2026-03-13T08:49+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Предупреждение России в адрес Финляндии из-за ядерного оружия вызывает беспокойство, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Для Финляндии было бы стратегической ошибкой игнорировать требования России в области безопасности", — говорится в публикации.Мема отметил, что нынешнее правительство игнорирует требования Москвы в области безопасности и столкнется за это с катастрофическими последствиями. По этой причине Мема призвал премьер-министра Петтери Орпо не торопиться с изменением системы безопасности без надлежащих консультаций с Россией.Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.

