В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России - 13.03.2026
В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России
В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России - 13.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России
Предупреждение России в адрес Финляндии из-за ядерного оружия вызывает беспокойство, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Для Финляндии | 13.03.2026
2026-03-13T08:49+0300
2026-03-13T08:49+0300
финляндия
москва
россия
хельсинки
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Предупреждение России в адрес Финляндии из-за ядерного оружия вызывает беспокойство, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Для Финляндии было бы стратегической ошибкой игнорировать требования России в области безопасности", — говорится в публикации.Мема отметил, что нынешнее правительство игнорирует требования Москвы в области безопасности и столкнется за это с катастрофическими последствиями. По этой причине Мема призвал премьер-министра Петтери Орпо не торопиться с изменением системы безопасности без надлежащих консультаций с Россией.Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
финляндия
москва
хельсинки
финляндия, москва, россия, хельсинки
ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, РОССИЯ, Хельсинки
08:49 13.03.2026
 
В Финляндии ужаснулись из-за предупреждения России

Мема: предупреждение России из-за планов Финляндии по ядерному оружию беспокоит

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Предупреждение России в адрес Финляндии из-за ядерного оружия вызывает беспокойство, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Для Финляндии было бы стратегической ошибкой игнорировать требования России в области безопасности", — говорится в публикации.
Мема отметил, что нынешнее правительство игнорирует требования Москвы в области безопасности и столкнется за это с катастрофическими последствиями. По этой причине Мема призвал премьер-министра Петтери Орпо не торопиться с изменением системы безопасности без надлежащих консультаций с Россией.

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
ФИНЛЯНДИЯ МОСКВА РОССИЯ Хельсинки
 
 
