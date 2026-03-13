https://1prime.ru/20260313/mer-868263198.html

МЭР разъяснило, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры на Ближний Восток

МЭР разъяснило, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры на Ближний Восток - 13.03.2026, ПРАЙМ

МЭР разъяснило, как вернуть деньги за несостоявшиеся туры на Ближний Восток

Туристам, которым положена компенсация за несостоявшиеся туры на Ближний Восток, нужно обратиться за деньгами к туроператору, самостоятельно связываться с... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T00:01+0300

2026-03-13T00:01+0300

2026-03-13T00:01+0300

туризм

бизнес

россия

рф

ближний восток

оаэ

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263198.jpg?1773349304

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Туристам, которым положена компенсация за несостоявшиеся туры на Ближний Восток, нужно обратиться за деньгами к туроператору, самостоятельно связываться с ассоциацией "Турпомощь" не нужно, разъяснили в министерстве экономического развития. Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта. "Никуда специально ехать и искать "Турпомощь" не нужно. Деньги возвращаются из собственных средств туроператора или из средств фонда персональной ответственности туроператора, но все документы сдаются туроператору, у которого была куплена путевка", - говорится в сообщении министерства. Как указано в разъяснении, выплаты из фонда персональной ответственности производятся только в том случае, если у туроператора не хватает собственных оборотных средств. "Если своих денег достаточно, туроператор обязан расплатиться с туристами самостоятельно, и фонд не задействуется", - отмечают в Минэкономразвития. После публикации распоряжения правительства РФ о том, что туристам можно вернуть деньги из фондов туроператоров, туроператор в течение месяца отправляет уведомление в ассоциацию "Турпомощь" о начале процесса возврата средств. В министерстве также напомнили условия возмещения средств. Возврат действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. При этом договор с туроператором должен быть заключен до даты распоряжения правительства РФ. Пресс-служба министерства также описала алгоритм действий туриста: необходимо найти на сайте "Турпомощи" форму требования о возврате, заполнить ее и передать (выслать почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, если нет возможности передать лично) туроператору. Вместе с формой необходимо предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии: паспорта; договора на тур; документов об оплате (чеки, квитанции), а также информацию с реквизитами банковского счета для перевода денег. "Туроператор собирает все заявления от туристов и формирует из них "Реестр требований". В реестре он указывает, кому, сколько и за что должен (с учетом стоимости фактически оказанных услуг). Затем он отправляет этот реестр и все копии документов в Ассоциацию "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Туроператор обязан направить реестр в объединение в течение 6 месяцев с даты уведомления. После этого объединение проводит выплаты из средств фонда персональной ответственности туроператора", - подчеркнули в министерстве. При этом в Минэкономразвития также указали, что выплаты должны быть осуществлены в течение 60 рабочих дней (около 3 месяцев) с момента получения объединением полного пакета документов от туроператора (реестра и приложений). "Учитывая, что туроператор может собирать заявления до 6 месяцев, фактическое получение денег туристом может занять от 4 до 9 месяцев с даты подачи заявления. Деньги перечисляют на банковский счет, который турист указал в заявлении. Возвращают полную стоимость тура минус стоимость тех услуг, которые были фактически оказаны (например, если тур начался, но был прерван). В случае полной неоказанной услуги возвращается 100% оплаченной суммы", - пояснили в министерстве.

рф

ближний восток

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, ближний восток, оаэ, михаил мишустин