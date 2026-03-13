Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление санкций против России. Его цитирует Reuters. "Мы считаем, что это неправильно", — заявил он.Мерц также попытался обвинить главу Белого дома Дональда Трампа в неких скрытых мотивах, побудивших его разрешить покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.
14:49 13.03.2026
 
"Это неправильно". Мерц сделал громкое заявление о России

Мерц осудил США за ослабление санкций против РФ

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление санкций против России. Его цитирует Reuters.

"Мы считаем, что это неправильно", — заявил он.
Мерц также попытался обвинить главу Белого дома Дональда Трампа в неких скрытых мотивах, побудивших его разрешить покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.
