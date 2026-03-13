https://1prime.ru/20260313/merts-868281115.html

"Это неправильно". Мерц сделал громкое заявление о России

"Это неправильно". Мерц сделал громкое заявление о России - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Это неправильно". Мерц сделал громкое заявление о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление санкций против России. Его цитирует Reuters. "Мы считаем, что это неправильно", — заявил он. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T14:49+0300

2026-03-13T14:49+0300

2026-03-13T14:49+0300

сша

германия

фридрих мерц

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление санкций против России. Его цитирует Reuters. "Мы считаем, что это неправильно", — заявил он.Мерц также попытался обвинить главу Белого дома Дональда Трампа в неких скрытых мотивах, побудивших его разрешить покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.

https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868233523.html

https://1prime.ru/20260312/ukraina-868240346.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп, россия