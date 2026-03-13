https://1prime.ru/20260313/mid-868284114.html

Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску

2026-03-13T16:34+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Послов Великобритании и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, сообщили в МИД РФ. "Тринадцатого марта в МИД России были вызваны Посол Великобритании в Москве Н. Кейси и Посол Франции в Москве Н. де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

