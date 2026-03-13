Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску - 13.03.2026
Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску
Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску
2026-03-13T16:34+0300
2026-03-13T16:34+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Послов Великобритании и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, сообщили в МИД РФ. "Тринадцатого марта в МИД России были вызваны Посол Великобритании в Москве Н. Кейси и Посол Франции в Москве Н. де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
16:34 13.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Послов Великобритании и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, сообщили в МИД РФ.
"Тринадцатого марта в МИД России были вызваны Посол Великобритании в Москве Н. Кейси и Посол Франции в Москве Н. де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске
11 марта, 23:01
 
