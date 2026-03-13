https://1prime.ru/20260313/mintorg-868283224.html

Минторг США ухудшил оценки роста ВВП страны в 2025 году

2026-03-13T16:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВВП США, согласно второй оценке, в 2025 году вырос на 2,1% - худшая динамика за пять лет, в четвертом квартале - поднялся на 0,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Первая оценка, опубликованная в феврале, предполагала рост на 2,2% в 2025 году и на 1,4% в пересчете на год в четвертом квартале. Таким образом, обе оценки были ухудшены. Годовая динамика с учетом пересмотра остается худшей с пандемийного 2020 года, когда ВВП показал снижение на те же 2,1%. В 2024 году экономика страны выросла на 2,8%, в 2023 году - на 2,9%, в 2022 году - на 2,5%, в 2021 году - на 6,2%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США в прошлом году, по второй оценке, составили 2,6% (вместо 2,7% по первой оценке) после 2,9% в 2024 году и 2,6% в 2023 году, сообщает минторг. В первом квартале наблюдалось снижение ВВП США на 0,6% в пересчете на год, во втором и третьем - рост на 3,8% и увеличение на 4,4% в пересчете на год соответственно. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2%, что ниже первой оценки роста на 2,2%. В первом квартале такой рост оценивался также в 2%, во втором - в 2,1%, в третьем - 2,3%, указано в релизе. Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по второй оценке, составили 2% (а не 2,4%, как ожидалось ранее) после 3,5% в предыдущем квартале. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

сша

2026

