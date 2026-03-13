Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году
Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
2026-03-13T12:13+0300
2026-03-13T12:25+0300
россия
общество
рф
антон котяков
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.Кроме того, в 2025 году выше уровня инфляции был увеличен прожиточный минимум и привязанные к нему меры поддержки, включая единое пособие, отметил Котяков. Социальные выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью были проиндексированы по уровню фактического роста цен, также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Все социальные обязательства исполнялись в полном объеме и в срок, подчеркнул министр.
рф
россия, общество , рф, антон котяков, росстат
РОССИЯ, Общество , РФ, Антон Котяков, Росстат
12:13 13.03.2026 (обновлено: 12:25 13.03.2026)
 
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году

Котяков: средняя зарплата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Кроме того, в 2025 году выше уровня инфляции был увеличен прожиточный минимум и привязанные к нему меры поддержки, включая единое пособие, отметил Котяков. Социальные выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью были проиндексированы по уровню фактического роста цен, также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Все социальные обязательства исполнялись в полном объеме и в срок, подчеркнул министр.
