https://1prime.ru/20260313/mintrud-868277061.html
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году
Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T12:13+0300
2026-03-13T12:13+0300
2026-03-13T12:25+0300
россия
общество
рф
антон котяков
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.Кроме того, в 2025 году выше уровня инфляции был увеличен прожиточный минимум и привязанные к нему меры поддержки, включая единое пособие, отметил Котяков. Социальные выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью были проиндексированы по уровню фактического роста цен, также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Все социальные обязательства исполнялись в полном объеме и в срок, подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20260312/tsb-868252466.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, антон котяков, росстат
РОССИЯ, Общество , РФ, Антон Котяков, Росстат
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году
Котяков: средняя зарплата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата
, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - сказал Котяков
на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Кроме того, в 2025 году выше уровня инфляции был увеличен прожиточный минимум и привязанные к нему меры поддержки, включая единое пособие, отметил Котяков. Социальные выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью были проиндексированы по уровню фактического роста цен, также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Все социальные обязательства исполнялись в полном объеме и в срок, подчеркнул министр.
Реальные зарплаты россиян вырастут на четверть в сравнении с 2021 годом