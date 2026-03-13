https://1prime.ru/20260313/mintrud-868277061.html

Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян в 2025 году

2026-03-13T12:13+0300

россия

общество

рф

антон котяков

росстат

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.Кроме того, в 2025 году выше уровня инфляции был увеличен прожиточный минимум и привязанные к нему меры поддержки, включая единое пособие, отметил Котяков. Социальные выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью были проиндексированы по уровню фактического роста цен, также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Все социальные обязательства исполнялись в полном объеме и в срок, подчеркнул министр.

рф

