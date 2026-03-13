Единое пособие будут получать еще 74 тысячи семей в России, сообщил Минтруд
2026-03-13T21:16+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Единое пособие будут получать еще 74 тысячи семей в России, где суммарно воспитываются 230 тысяч детей, после изменения правил выплат, сообщили в пресс-службе Минтруда России. "Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%. При этом положения закона будут распространяться на семьи с 1 января этого года, они получат выплаты в беззаявительном порядке.Минтруд РФ опубликовал проект постановления правительства с обновленными правилами назначения единого пособия, скорректированными с учетом принятия закона."В обновленных правилах отражена норма, внесенная в федеральное законодательство по поручению президента. В частности, принятый ранее закон дал возможность многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход многодетной семьи будет выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%. В этом случае пособие будет назначено в размере 50% величины регионального прожиточного минимума еще на 12 месяцев", - уточнили в министерстве.Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что оперативные изменения в региональную нормативную базу позволят Социальному фонду уже в мае сделать перерасчет родителям.
