Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва

2026-03-13T11:44+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в четверг поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ. В своем видеообращении Мишустин отметил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки" - чуть выше 2%. "И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - подчеркнул Мишустин.

