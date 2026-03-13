Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва - 13.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва
Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в четверг поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ. В своем видеообращении Мишустин отметил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки" - чуть выше 2%. "И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - подчеркнул Мишустин.
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
11:44 13.03.2026
 
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва

Мишустин: нужно помогать бизнесу, чтобы сохранять стабильность на рынке труда

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в четверг поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ. В своем видеообращении Мишустин отметил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки" - чуть выше 2%.
"И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - подчеркнул Мишустин.
РОССИЯ РФ Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала