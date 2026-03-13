https://1prime.ru/20260313/mishustin-868276072.html
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва
13.03.2026
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва
Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в четверг поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ. В своем видеообращении Мишустин отметил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки" - чуть выше 2%. "И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин призвал помогать бизнесу в формировании кадрового резерва
Мишустин: нужно помогать бизнесу, чтобы сохранять стабильность на рынке труда
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для сохранения стабильности на российском рынке труда необходимо проактивно помогать бизнесу в формировании кадрового резерва, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в четверг поприветствовал участников расширенного заседания коллегии министерства труда РФ
. В своем видеообращении Мишустин
отметил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран "большой двадцатки" - чуть выше 2%.
"И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - подчеркнул Мишустин.
