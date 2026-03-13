Российский рынок акций незначительно растет днем пятницы
Мосбиржа: рынок акций России растет на фоне сильной нефти и других факторов
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем пятницы, поддерживаемый в первую очередь сильной нефтью, а также рядом менее значимых факторов, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,31%, до 2 881,06 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,11%, до 99,32 доллара за баррель.
"К середине дня российский рынок акций демонстрирует умеренно позитивную динамику. Перекрытие Ираном Ормузского пролива удерживает на высоком уровне цены на экспортируемые энергоносители. К тому же Минфин США выдал лицензию сроком до 11 апреля на покупку российской нефти, загруженной в танкеры до 12 марта. Снятие ограничений с российской нефти, находящейся в транзите, может касаться более 100 миллионов баррелей топлива", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Рубль снижается к иностранным валютам, также поддерживая акции экспортеров, добавил он.
"По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС готовы прибавить около 1%, при этом рублевому индикатору удалось обновить максимум с сентября 2025 года благодаря ралли в нефтегазовом секторе. Впоследствии, впрочем, покупки ослабли, а рынок теперь может переключиться на ожидания подведения итогов заседания ЦБ РФ в следующую пятницу", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Позитивную динамику показывают большинство отраслевых индексов, показывая рост в пределах 0,9%. Поддержку рынку оказывают более высокие цены на нефть (котировки Brent закрепились в области 100 долларов США за баррель) и позитивная динамика на рынке ОФЗ", - отметил Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции "Мечела" позитивно реагируют на восходящую динамику в ценах на уголь и увеличение объемов его экспорта в Азию как альтернативного топлива", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
ПРОГНОЗЫ
Калачев ожидает, что к завершению основной сессии индекс Мосбиржи останется на положительной территории.
"В конечном счете более высокие цены на нефть, снижение процентных ставок и ослабление рубля в сочетании формируют благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления на рынке акций в направлении 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Дудников.