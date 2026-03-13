Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно растет днем пятницы - 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем пятницы, поддерживаемый в первую очередь сильной нефтью, а также рядом менее значимых факторов, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,31%, до 2 881,06 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,11%, до 99,32 доллара за баррель. "К середине дня российский рынок акций демонстрирует умеренно позитивную динамику. Перекрытие Ираном Ормузского пролива удерживает на высоком уровне цены на экспортируемые энергоносители. К тому же Минфин США выдал лицензию сроком до 11 апреля на покупку российской нефти, загруженной в танкеры до 12 марта. Снятие ограничений с российской нефти, находящейся в транзите, может касаться более 100 миллионов баррелей топлива", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". Рубль снижается к иностранным валютам, также поддерживая акции экспортеров, добавил он. "По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС готовы прибавить около 1%, при этом рублевому индикатору удалось обновить максимум с сентября 2025 года благодаря ралли в нефтегазовом секторе. Впоследствии, впрочем, покупки ослабли, а рынок теперь может переключиться на ожидания подведения итогов заседания ЦБ РФ в следующую пятницу", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Позитивную динамику показывают большинство отраслевых индексов, показывая рост в пределах 0,9%. Поддержку рынку оказывают более высокие цены на нефть (котировки Brent закрепились в области 100 долларов США за баррель) и позитивная динамика на рынке ОФЗ", - отметил Александр Дудников из компании "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+1,71%), "Акрона" (+1,58%), префы "Мечела" (+1,39%), обыкновенные акции "М.Видео" (+1,3%) и "Мосэнерго" (+1,3%). "Акции "Мечела" позитивно реагируют на восходящую динамику в ценах на уголь и увеличение объемов его экспорта в Азию как альтернативного топлива", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Ценные бумаги ПИКа оказались под давлением после принятия Госдумой закона, обязывающего девелоперов строить объекты социальной инфраструктуры при комплексном развитии территорий, что предполагает довольно высокие издержки, неблагоприятные для рентабельности бизнеса, отметил эксперт. В лидерах снижения - акции "Башнефти" (-1,77%), "Русснефти" (-1,29%), "Новатэка" (-1,05%), "Новабев Групп" (-1,02%) и ПИКа (-0,99%). ПРОГНОЗЫ Калачев ожидает, что к завершению основной сессии индекс Мосбиржи останется на положительной территории. "В конечном счете более высокие цены на нефть, снижение процентных ставок и ослабление рубля в сочетании формируют благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления на рынке акций в направлении 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Дудников.
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем пятницы, поддерживаемый в первую очередь сильной нефтью, а также рядом менее значимых факторов, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.21 мск рос на 0,31%, до 2 881,06 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,11%, до 99,32 доллара за баррель.
"К середине дня российский рынок акций демонстрирует умеренно позитивную динамику. Перекрытие Ираном Ормузского пролива удерживает на высоком уровне цены на экспортируемые энергоносители. К тому же Минфин США выдал лицензию сроком до 11 апреля на покупку российской нефти, загруженной в танкеры до 12 марта. Снятие ограничений с российской нефти, находящейся в транзите, может касаться более 100 миллионов баррелей топлива", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Рубль снижается к иностранным валютам, также поддерживая акции экспортеров, добавил он.
"По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС готовы прибавить около 1%, при этом рублевому индикатору удалось обновить максимум с сентября 2025 года благодаря ралли в нефтегазовом секторе. Впоследствии, впрочем, покупки ослабли, а рынок теперь может переключиться на ожидания подведения итогов заседания ЦБ РФ в следующую пятницу", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Позитивную динамику показывают большинство отраслевых индексов, показывая рост в пределах 0,9%. Поддержку рынку оказывают более высокие цены на нефть (котировки Brent закрепились в области 100 долларов США за баррель) и позитивная динамика на рынке ОФЗ", - отметил Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+1,71%), "Акрона" (+1,58%), префы "Мечела" (+1,39%), обыкновенные акции "М.Видео" (+1,3%) и "Мосэнерго" (+1,3%).
"Акции "Мечела" позитивно реагируют на восходящую динамику в ценах на уголь и увеличение объемов его экспорта в Азию как альтернативного топлива", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Ценные бумаги ПИКа оказались под давлением после принятия Госдумой закона, обязывающего девелоперов строить объекты социальной инфраструктуры при комплексном развитии территорий, что предполагает довольно высокие издержки, неблагоприятные для рентабельности бизнеса, отметил эксперт.
В лидерах снижения - акции "Башнефти" (-1,77%), "Русснефти" (-1,29%), "Новатэка" (-1,05%), "Новабев Групп" (-1,02%) и ПИКа (-0,99%).

ПРОГНОЗЫ

Калачев ожидает, что к завершению основной сессии индекс Мосбиржи останется на положительной территории.
"В конечном счете более высокие цены на нефть, снижение процентных ставок и ослабление рубля в сочетании формируют благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления на рынке акций в направлении 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Дудников.
