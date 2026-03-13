https://1prime.ru/20260313/moshennik-868273021.html

Мошенники обманывают россиян, под видов сотрудников "Энергосбыта"

мошенничество

общество

россия

челябинская область

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками "Энергосбыта" и убеждая в необходимости переоформления положенных по возрасту льгот на электроэнергию, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. В частности, россиянину в WhatsApp позвонили мошенники, которые представились сотрудниками "Энергосбыта". Они сообщили мужчине, что ему необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на электроэнергию. Он назвал мошенникам несколько кодов из СМС. В результате россиянина заставили срочно продать свой автомобиль за 550 тысяч рублей, так как, со слов мошенников, он якобы числится в угоне. Мужчина также взял кредит на 200 тысяч рублей и личные сбережения, ещё почти 100 тысяч рублей попросил в долг у близких, а затем все средства - чуть более миллиона рублей - перевел мошенникам, следует из материалов. После мужчина обратился в правоохранительные органы, в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Кроме того, потерпевший заявил гражданский иск на 170 тысяч рублей к адресату одного из переводов, однако ответчик на заседание не пришел. В итоге суд в Челябинской области постановил взыскать всю сумму неосновательного обогащения плюс ещё почти 30 тысяч рублей за пользование чужими деньгами, заключается в материалах.

челябинская область

