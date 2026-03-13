https://1prime.ru/20260313/moshenniki-868172703.html

Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает

Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает - 13.03.2026, ПРАЙМ

Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает

Мошенники изобрели новую тактику - теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T03:03+0300

2026-03-13T03:03+0300

2026-03-13T03:03+0300

общество

технологии

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники изобрели новую тактику - теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Медведева.“Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки”, - предупредила она.Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан", "Списание средств", "Подозрительная попытка входа".В тексте указан номер для "срочной связи" (обычно начинается на *8-800*, *+7-495* или обычный мобильный).“Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники "помогают" отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS”, - добавила Медведева.Она советует никогда не перезванивать на незнакомые номера. При обнаружении подозрительной активности в хранилищах ваших персональных данных лучше всего обратиться в банк или иные службы поддержки. Используйте "антиспам-помощников". Например, "защитник" для идентификации спам-рассылок.

https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868104933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, мошенники