https://1prime.ru/20260313/moshenniki-868172703.html
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает - 13.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает
Мошенники изобрели новую тактику - теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T03:03+0300
2026-03-13T03:03+0300
общество
технологии
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники изобрели новую тактику - теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству "Прайм" научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Медведева."Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки", - предупредила она.Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан", "Списание средств", "Подозрительная попытка входа".В тексте указан номер для "срочной связи" (обычно начинается на *8-800*, *+7-495* или обычный мобильный)."Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники "помогают" отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS", - добавила Медведева.Она советует никогда не перезванивать на незнакомые номера. При обнаружении подозрительной активности в хранилищах ваших персональных данных лучше всего обратиться в банк или иные службы поддержки. Используйте "антиспам-помощников". Например, "защитник" для идентификации спам-рассылок.
Новости
ru-RU
общество , технологии, мошенники
Общество , Технологии, МОШЕННИКИ
03:03 13.03.2026
 
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает

Медведева: мошенники отправляют жертвам сообщения, чтобы те им перезвонили

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники изобрели новую тактику - теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству "Прайм" научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Медведева.
"Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки", - предупредила она.
Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан", "Списание средств", "Подозрительная попытка входа".
В тексте указан номер для "срочной связи" (обычно начинается на *8-800*, *+7-495* или обычный мобильный).
Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками
7 марта, 10:45
"Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники "помогают" отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS", - добавила Медведева.
Она советует никогда не перезванивать на незнакомые номера. При обнаружении подозрительной активности в хранилищах ваших персональных данных лучше всего обратиться в банк или иные службы поддержки. Используйте "антиспам-помощников". Например, "защитник" для идентификации спам-рассылок.
 
