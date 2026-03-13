https://1prime.ru/20260313/moskva-868287534.html
Почти два миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы за неделю
Почти 2 миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы с 6 по 12 марта, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Карт". | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T17:49+0300
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863681628_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_a10a3e6ade150183037c54c2298b9530.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Почти 2 миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы с 6 по 12 марта, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Карт". "За неделю 6 марта 2026 - 12 марта 2026 пользователи Карт в Москве 1,8 миллиона раз загружали офлайн-карты. Это примерно на 15% чаще, чем в среднем за прошлый год", - сообщили там. Отмечается, что москвичи стали на 26,5% чаще строить офлайн-маршруты, чем неделей ранее. В офлайн-режиме приложения можно искать различные организации и места, смотреть график работы, контакты, рейтинг и так далее. Также в офлайн‑режиме можно строить маршруты и пользоваться навигацией, но без учета дорожной ситуации.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863681628_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_6ccee0cfe457aaab295e2ea762c47e11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
