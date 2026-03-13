https://1prime.ru/20260313/mts-868264951.html

В МТС рассказали о рисках сотрудничества OpenAI с Пентагоном

В МТС рассказали о рисках сотрудничества OpenAI с Пентагоном - 13.03.2026, ПРАЙМ

В МТС рассказали о рисках сотрудничества OpenAI с Пентагоном

Сотрудничество американской OpenAI с Пентагоном может нести значительные риски для ряда компаний и граждан, которые США сочтут недружественными, из-за размытого | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T02:08+0300

2026-03-13T02:08+0300

2026-03-13T02:08+0300

технологии

финансы

сша

openai

chatgpt

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868264951.jpg?1773356914

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сотрудничество американской OpenAI с Пентагоном может нести значительные риски для ряда компаний и граждан, которые США сочтут недружественными, из-за размытого пользовательского соглашения компании, особенно в области передачи данных из ChatGPT, рассказал РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности MWS AI (входит в МТС Web Services) Андрей Коршунов. Ранее, в конце февраля, глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства. "Соглашение OpenAI, которая разрабатывает ChatGPT, с Пентагоном может в будущем нести значительные риски для граждан и компаний из стран, которые США по какой-то причине сочтут недружественными. Из-за достаточно размытого пользовательского соглашения OpenAI мы и так не до конца понимаем, что происходит с нашими данными, когда они попадают в нейросеть, где они хранятся и как их использует компания", - отметил Коршунов. Он объяснил, что в пользовательском соглашении указано, что сотрудники OpenAI могут просматривать диалоги для улучшения моделей, расследования возможных нарушений правил использования и тестирования качества системы. Обычно такие данные анонимны, однако полной конфиденциальности это не гарантирует. По словам эксперта, когда человек пользуется ChatGPT, сервис может собирать данные, такие как текст, сообщения, файлы, изображения и голос, которые сохраняются как история диалогов. Помимо этого, автоматически собираются IP-адрес, тип устройства, браузер и примерное местоположение. "Пользовательские диалоги могут использоваться для обучения будущих моделей, проверки качества работы системы и анализа ошибок. Кроме того, данные могут передаваться подрядчикам и облачным сервисам, которые обеспечивают инфраструктуру и техническую поддержку, а также партнерам компании. В отдельных случаях информация может быть предоставлена государственным органам при наличии законного запроса", - добавил он. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сша, openai, chatgpt, мтс