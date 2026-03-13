https://1prime.ru/20260313/mvd-868272069.html
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих - 13.03.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих
Мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих и под предлогом передачи вещей погибшего выманивают код из СМС, сообщили в управлении... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T08:41+0300
2026-03-13T08:41+0300
2026-03-13T08:41+0300
мошенничество
общество
мвд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих и под предлогом передачи вещей погибшего выманивают код из СМС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий. Правоохранители напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают коды из сообщений. "Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20260313/moshenniki-868172703.html
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868202255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мвд, россия
Мошенничество, Общество , МВД, РОССИЯ
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих
МВД: мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих и под предлогом передачи вещей погибшего выманивают код из СМС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей", - говорится в сообщении
.
Мошенники заставляют граждан им звонить: как это работает
В ведомстве подчеркнули, что данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий.
Правоохранители напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают коды из сообщений.
"Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам", - заключили в ведомстве.
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов