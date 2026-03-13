https://1prime.ru/20260313/mvd-868272069.html

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военнослужащих

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих и под предлогом передачи вещей погибшего выманивают код из СМС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий. Правоохранители напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают коды из сообщений. "Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам", - заключили в ведомстве.

