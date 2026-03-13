https://1prime.ru/20260313/napravlenija-868266345.html
Названы самые популярные направления для путешествий с детьми весной
2026-03-13T03:30+0300
2026-03-13T03:30+0300
2026-03-13T03:57+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными направлениями для путешествий по России с детьми весной стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, кроме того, в список вошли Калининград, Казань и Сириус, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости. "В топ-10 российских направлений по числу бронирований от путешественников с детьми на весенние каникулы входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Сириус, Кисловодск, Кировск (Мурманская область), Эсто-Садок (Краснодарский край), Ярославль", - говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, число бронирований на путешествия по России увеличилось на 65%. Так, сохраняется повышенный интерес к культурно-историческим маршрутам, курортным регионам, а также к направлениям для активного отдыха. Отмечается, что в Москве и Калининграде число бронирований на весенние каникулы увеличилось в два раза, в Санкт-Петербурге - на 39%, в Сочи - на 27%.
